Godoy Cruz dio el golpe en Caballito, venció al líder y consiguió un triunfo vital
Godoy Cruz venció 3-1 al líder Ferro en Caballito, logró su primer triunfo como visitante y dio un golpe clave en el Torneo Clausura.
Godoy Cruz consiguió una victoria de enorme valor al derrotar 3 a 1 a Ferro en Caballito. El Expreso fue inteligente para golpear en los momentos justos, supo sufrir cuando el partido lo exigió y terminó redondeando una actuación que puede transformarse en un punto de inflexión para el equipo de Pablo De Muner.
Con el correr de los minutos, el local adelantó cada vez más sus líneas y dejó espacios que Godoy Cruz aprovechó para salir de contraataque. El Tomba generó varias situaciones claras para liquidar el encuentro, aunque le faltó precisión en la definición y mantuvo con vida a un rival que nunca dejó de empujar.
En el tramo final, y tras la expulsión de Pepe, Ferro fue en busca del empate con más corazón que fútbol. Godoy Cruz respondió con orden, sacrificio y una enorme entrega colectiva, defendiendo la ventaja con personalidad.
Cuando el partido se moría y el local estaba completamente lanzado al ataque, llegó el golpe definitivo. Una rápida contra, muy bien administrada por Milo, terminó con una gran definición de Ullariaga, que selló el 3 a 1 y bajó el telón de una tarde perfecta para el Expreso.
Más allá del resultado, Godoy Cruz dejó una señal importante. Jugó cuando pudo, resistió cuando fue necesario y mostró la madurez para competir en una cancha muy difícil frente al líder del campeonato. Además, cortó la racha sin victorias fuera de Mendoza y sumó tres puntos que pueden fortalecer la confianza de un plantel que empieza a consolidar la idea de De Muner y que sueña con prenderse definitivamente en la pelea por los primeros puestos.