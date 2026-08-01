Presenta:

Deportes

|

Godoy Cruz

Godoy Cruz dio el golpe en Caballito, venció al líder y consiguió un triunfo vital

Godoy Cruz venció 3-1 al líder Ferro en Caballito, logró su primer triunfo como visitante y dio un golpe clave en el Torneo Clausura.

Gustavo Salinas

Godoy Cruz vs Ferro (3)
Pirueta de Poggi para el primer gol del partido.&nbsp;

Pirueta de Poggi para el primer gol del partido. 

Prensa Godoy Cruz

Godoy Cruz consiguió una victoria de enorme valor al derrotar 3 a 1 a Ferro en Caballito. El Expreso fue inteligente para golpear en los momentos justos, supo sufrir cuando el partido lo exigió y terminó redondeando una actuación que puede transformarse en un punto de inflexión para el equipo de Pablo De Muner.

En un partido parejo, el Expreso fue mucho más efectivo que Ferro y aprovechó al máximo las situaciones que generó. Poggi abrió el marcador con una gran pirueta, el local reaccionó rápidamente con el empate de Kabalin, pero cuando parecía que se iban al descanso igualados apareció Rossi con un verdadero golazo para poner el 2 a 1.

Más allá del dominio alternado y las aproximaciones de ambos equipos, el conjunto de Pablo De Muner mostró personalidad para jugar de igual a igual ante el líder y se fue al entretiempo con una ventaja que terminaría siendo determinante.

Pirueta de Poggi para el primer gol del partido.

Pirueta de Poggi para el primer gol del partido.



El complemento arrancó con un claro dominio del Verdolaga. Ferro salió decidido a buscar el empate y convirtió los primeros minutos en un verdadero vendaval sobre el arco tombino. Allí apareció la figura de Strumia, que respondió cada vez que fue exigido, acompañado por una defensa que tuvo puntos muy altos. Viera y Rossi se hicieron gigantes en el juego aéreo y en cada cruce, mientras que Brunet completó otro partido de gran nivel por el lateral izquierdo.

Con el correr de los minutos, el local adelantó cada vez más sus líneas y dejó espacios que Godoy Cruz aprovechó para salir de contraataque. El Tomba generó varias situaciones claras para liquidar el encuentro, aunque le faltó precisión en la definición y mantuvo con vida a un rival que nunca dejó de empujar.

En el tramo final, y tras la expulsión de Pepe, Ferro fue en busca del empate con más corazón que fútbol. Godoy Cruz respondió con orden, sacrificio y una enorme entrega colectiva, defendiendo la ventaja con personalidad.

Cuando el partido se moría y el local estaba completamente lanzado al ataque, llegó el golpe definitivo. Una rápida contra, muy bien administrada por Milo, terminó con una gran definición de Ullariaga, que selló el 3 a 1 y bajó el telón de una tarde perfecta para el Expreso.

Más allá del resultado, Godoy Cruz dejó una señal importante. Jugó cuando pudo, resistió cuando fue necesario y mostró la madurez para competir en una cancha muy difícil frente al líder del campeonato. Además, cortó la racha sin victorias fuera de Mendoza y sumó tres puntos que pueden fortalecer la confianza de un plantel que empieza a consolidar la idea de De Muner y que sueña con prenderse definitivamente en la pelea por los primeros puestos.

Archivado en

Notas Relacionadas