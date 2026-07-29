Operativos por una fuga de GNC en Palmares y la rotura en un caño madre de gas en el barrio La Gloria

Una pérdida de GNC en un auto generó un operativo en el estacionamiento subterráneo de Palmares. Mientras que una fuga de gas se produjo en el barrio La Gloria.

Dos fugas de gas registradas con poco más de una hora de diferencia motivos sendos operativos la noche de este miércoles en Godoy Cruz. Los episodios ocurrieron en Palmares Open Mall y en el barrio La Gloria. Fuentes policiales confirmaron que no hubo heridos ni descompensados durante los episodios.

El primero de los hechos se registró cerca de las 20, cuando una dotación de Bomberos Voluntarios de Godoy Cruz fue despachada hacia la playa subterránea de Palmares Open Mall por una presunta fuga de GNC.

La pérdida de GNC en Palmares Una vez en el lugar, los bomberos constataron que la pérdida provenía de un automóvil y que la situación pudo ser controlada sin mayores inconvenientes.

El incidente no pasó a mayores y no fue necesaria la intervención de más dotaciones. Más allá de eso, generó sorpresa y tensión entre los visitantes del centro comercial, agrega la información.

Fuga en una cañería madre de gas natural Poco después, alrededor de las 21.20, otra dotación fue desplazada hasta calle Puerto Bahía Blanca, en el barrio La Gloria, donde se reportó una fuga de gas natural en una cañería madre.