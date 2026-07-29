El policía mendocino imputado por abuso sexual fue investigado años atrás por la muerte de una novia

El policía que recientemente fue detenido por una denuncia de abuso sexual en Rivadavia ya había estado bajo la lupa de la Justicia hace casi una década, cuando fue investigado por la muerte una novia. Se trata de Fernanda Leyes , quien falleció inesperadamente cuando fue a visitar a su entonces pareja a un cuartel del Ejército Argentino .

Fue el 5 de noviembre de 2016 cuando la muchacha, de 18 años, se dirigió por sus propios medios hasta el cuartel donde cumplía servicios su novio militar —se reserva la identidad para no exponer a la denunciante del abuso sexual —, quien la introdujo al predio sin contar con ningún tipo de autorización de sus superiores.

De esa forma, pasaron la noche en el interior de un refugio del Ejército , pero horas más tarde, durante la mañana de esa jornada, ambos fueron hallados inconscientes. Inmediatamente, les brindaron asistencia y el soldado sobrevivio. No obstante, para su novia fue demasiado tarde: ya se encontraba sin vida .

En el inicio, existieron fuertes sospechas de que la muerte de la joven podía haber sido provocada por su pareja, sobre todo de parte de la famiia de Leyes. Incluso, sus padres se constituyeron como querellantes —con representación del abogado Jorge Caloiro — en la causa que se inicio en la Justicia Federal, con intervención del Juzgado Federal N°3 a cargo del juez Marcelo Garnica , para investigar las causa del deceso de su hija.

De esa manera, se desarrollaron los peritajes y la necropsia correspondientes a cargo de la Dirección de Criminalística y Estudios Forense de la Gendarmería Nacional Argentina ( GNA ), los cuales descartaron por completo la intervención de terceros en la muerte de la joven y tampoco detectaron signos de violencia en su cuerpo.

Fernanda Leyes junto a su entonces novio, el policía que ahora fue detenido por una presunta violación. (Se pixela el rostro para no exponer la identidad de la denunciante de abuso sexual)

Las fuentes cercanas a esa investigación señalaron a MDZ que los peritos establecieron que la causa de muerte de Leyes fue intoxicación por monóxido de carbono. Al parecer, la chica y su novio se calefaccionaron con un brasero y eso, sumado a la nula ventilación del refugio, desencadenó el trágico final.

Pese a lo que determinó la Justicia, familiares, amigos y vecinos de la muchacha fallecida continuaron a través de los años pidiendo justicia por su muerte en las redes sociales y sindicando a quien era su novio como el responsable del deceso.

Por eso, cuando trascendió que el exmilitar, quien actualmente se desempeñaba como auxiliar de la Policía de Mendoza, los posteos sobre la muerte de Leyes volvieron a inundar los grupos de Facebook rivadavienses, apuntando duramente contra el efectivo detenido por el caso de abuso sexual.

Imputado por la denuncia de abuso sexual

En las últimas horas, el fiscal de Violencia de Género y Delitos Contra la Integridad Sexual Federico Bergamín formalizó la imputación contra el funcionario público por el delito de abuso sexual con acceso carnal en contexto de violencia de género.

Tras eso, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) ordenó que sea alojado en en un penal provincial. De esa manera, el efectivo que tenía destino en el Cuerpo de Infantería "General Manuel Belgrano", quedó automáticamente apartado de su cargo, por disposición de la Inspección General de Seguridad (IGS).

En tanto, los detectives del caso aguardaban por una serie de resultados de peritajes para seguir avanzando en la investigación, tales como el exámen físico del Cuerpo Médico Forense (CMF) a la denunciante y el análisis de elementos secuestrados durante la detención del sospechoso y también en la escena del hecho.

El duro relato de la exnovia del policía detenido

La información policial señala que habían pasado algunos minutos de las 7.30 del lunes cuando personal policial tomó conocimiento que en un domicilio de calle Galigniana se encontraba una mujer, de 32 años, quien afirmaba haber sufrido un abuso sexual.

Cuando los uniformados arribaron al lugar, entrevistaron a la denunciante, quien se encontraba en estado de shock, con crisis de llanto y una fuerte conmoción, de acuerdo con el informe judicial al que accedió este portal.

La mujer tomó coraje y relató que horas antes, alrededor de las 4.30, se acostó a dormir y, al cabo de unos treinta minutos, se despertó al sentir que alguien se colocó sobre ella en la cama.

La denunciante fue examinada en el Hospital Saporiti y le diagnosticaron "sospecha de abuso sexual". Archivo MDZ

Agregó que pensó que estaba sufriendo un asalto, por lo que pidió al supuesto delincuente que "la soltara" porque tenía una hija. En ese momento, el sujeto le tapó la boca con una mano para callarla y la mujer percibió un fuerte olor a cigarrillo que le permitió, de acuerdo con su versión, descubrir que el agresor era su exnovio.

"¿Por qué me haces esto?", le recriminó la mujer. Acto seguido, el sospechoso se quitó la ropa y accedió carnalmente en contra de su voluntad, mientras le decía que "disfrutara", surge de la declaración.

La mujer añadió que tras el abuso sexual, el hombre la amenazó para que no comentara nada a nadie y que si veía móviles policiales en su domicilio, iba a mandar a otras personas a atacarla de la misma manera.

La detención del sospechoso y un exámen clave

Tras eso , la denunciante explicó que fue a pedir auxilio a su cuñada, quien se comunicó con la línea de emergencias 911 y alertó sobre la situación, lo que motivó el inicio de los trabajos policiales por la grave denuncia de abuso.

Una vez que las autoridades tomaron conocimiento, se dispuso la detención del policía, quien cayó en su domicilio, donde le secuestraron el armamento policial provisto por el Estado y un celular particular.

En tanto, la mujerfue trasladada al Hospital Saporiti de Rivadavia, donde una médica la examinó y diagnosticó "sospecha de abuso sexual", es decir, que se constató que tenía signos compatibles con una violación.