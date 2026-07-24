Volvieron a detener al papá de Sofía Delgado tras la polémica liberación

A poco más de tres semanas de haber recuperado la libertad por el vencimiento de su prisión preventiva , Esteban Delgado , padre de Sofía Delgado , volvió a ser detenido en San Lorenzo, Santa Fe. El hombre está imputado por a abuso sexual contra la joven asesinada en octubre de 2024 y de una de sus hermanas durante varios años, cuando ambas eran menores de edad.

La nueva detención se produjo luego de que el acusado incumpliera una prohibición de acercamiento impuesta por la Justicia. Según informó la Fiscalía, Delgado fue arrestado por el delito de desobediencia a un mandato judicial , tras ser denunciado por violar las reglas de conducta fijadas por el Juzgado de Familia de San Lorenzo.

La liberación del imputado había generado una fuerte controversia. El hombre permanecía detenido desde diciembre de 2024, pero recuperó la libertad a comienzos de julio debido al vencimiento del plazo de la prisión preventiva, ya que el Ministerio Público de la Acusación no solicitó a tiempo la prórroga de la medida cautelar. Ante esa situación, el juez Ariel Cattáneo ordenó su excarcelación.

El episodio derivó en cuestionamientos al funcionamiento del sistema judicial. La Fiscalía Regional 2 inició una investigación interna para determinar por qué no se presentó la solicitud correspondiente y establecer posibles responsabilidades por la omisión que permitió la salida del acusado.

El abogado querellante de la familia de Sofía, Gabriel Filippini, calificó lo ocurrido como una "falla inaceptable" y sostuvo que las víctimas no pueden verse perjudicadas por reorganizaciones internas dentro del Ministerio Público. Además, recordó que el imputado fijó domicilio a unos 300 metros de la vivienda donde residen los hermanos de la joven asesinada, situación que provocó temor entre las víctimas y su entorno.

Causa por abuso sexual

La causa por abuso sexual se abrió tras el femicidio de Sofía Delgado, ocurrido el 30 de octubre de 2024 en Puerto General San Martín. Durante la investigación surgieron denuncias que derivaron en la imputación de su padre por abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo y la convivencia, además de corrupción de menores.

De acuerdo con la acusación fiscal, Sofía habría sido víctima de abusos reiterados entre los 10 y los 13 años, mientras que otra de sus hermanas también habría sufrido agresiones sistemáticas durante cuatro años. La investigación sostiene que los hechos ocurrieron en un contexto de sometimiento y extrema vulnerabilidad dentro del ámbito familiar.

Tras conocerse el incumplimiento de la restricción de acercamiento, el fiscal del Distrito Judicial de San Lorenzo, Javier Paz, ordenó la nueva detención del acusado,