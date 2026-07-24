Caso Agostina Vega: el padre de la menor solicitará nuevas detenciones e imputaciones

La abogada del padre de Agostina Vega, apuntó a tres personas que no estaban inicialmente imputadas, pero que ahora se busca vincular al proceso judicial.

La investigación por el asesinato de Agostina Vega, la adolescente de 14 años víctima de un crimen en Córdoba, tomó un nuevo impulso. Fernanda Alaniz, la abogada que representa al padre de la menor, anunció que solicitarán formalmente a la Justicia la imputación y detención de tres personas adicionales que estuvieron presentes en el lugar del hecho.

Hasta el momento, la causa cuenta con cuatro imputados, entre los que se encuentran Claudio Barrelier y su esposa Marianela Palmero. Sin embargo, la defensa del padre de Agostina sostiene que la responsabilidad penal debe extenderse a todos los presentes en la vivienda la noche del crimen.

Quiénes son los nuevos apuntados por la querella En total hay tres personas adicionales, que no estaban inicialmente imputadas, pero que ahora se busca vincular formalmente al proceso judicial. Se trata de los hermanos Córdoba y una mujer identificada como Ludmila, quien es la pareja de uno de ellos.

De acuerdo con la letrada, estas personas también se encontraban dentro de la casa de Barrelier junto con Osvaldo Fassetta —quien ya está detenido— al momento de ocurrir el asesinato.

El pedido de la querella se fundamenta en los resultados de una reciente pericia acústica y una inspección ocular realizada en el domicilio de Claudio Barrelier. Según Alaniz, estas evidencias complican la situación de los acusados y justifican el pedido de mayores detenciones.