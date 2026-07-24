Quién es Luis Gregori, el hombre que buscan en Río Negro tras subirse a un micro y desaparecer

La Policía busca intensamente a un hombre de 38 años, que perdió contacto tras subirse a un colectivo que iba de Cipolletti a Córdoba.

La Policía de Río Negro mantiene un operativo para encontrar a Luis Daniel Gregori, un hombre de 38 años que desapareció luego de subirse a un colectivo de larga distancia que viajaba desde Cipolletti hacia Córdoba. Las autoridades activaron el protocolo de búsqueda y solicitaron colaboración de la comunidad para obtener información sobre su paradero.

Cuándo fue visto por última vez Luis Gregori Según informaron fuentes policiales, Gregori salió desde la ciudad del Alto Valle el martes 21 de julio a bordo de un colectivo de larga distancia con destino a Córdoba Capital. Desde ese momento, familiares y allegados perdieron todo contacto con él.

La Policía de Río Negro busca intensamente a Luis Daniel Gregori. Policía de Río Negro. La periodista Débora de Urieta difundió el caso en sus redes sociales e indicó que Gregori es amigo suyo. Según explicó, desde el inicio del viaje no volvió a comunicarse, por lo que comenzó la búsqueda para intentar localizarlo.

Cómo es Luis Gregori El destacamento 114° de Cipolletti difundió las características físicas del hombre. Mide aproximadamente 1,90 metros, es de tez blanca, tiene ojos marrones, cabello castaño y barba. Al momento de su desaparición vestía una campera de neoprene azul con una franja naranja, pantalón de jean y zapatillas azules.

La Policía también informó que Gregori padece problemas de salud mental, motivo por el cual solicitó máxima difusión del caso para facilitar su localización.