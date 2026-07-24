Femicidio seguido de suicidio en Merlo: estranguló a su pareja y se arrojó a las vías del tren

Un hombre de 32 años habría asesinado a golpes y estranguló a su pareja, de 51, en una vivienda de la localidad bonaerense de Merlo.

La investigación supone que un hombre asesinó a su pareja en una vivienda de la localidad bonaerense de Merlo antes de suicidarse.

Un trágico episodio de violencia de género conmocionó a la localidad bonaerense de Merlo este jueves, cuando un hombre de 32 años, identificado como Sergio Rodrigo Cuello, asesinó a su pareja y posteriormente se quitó la vida arrojándose al paso de una formación ferroviaria.

La víctima fue identificada como Carina Elizabeth Salcedo, una ama de casa de 50 años. Su cuerpo fue hallado en una vivienda situada en la calle Formosa al 1500, en el oeste del conurbano bonaerense. Según los informes policiales y periciales, Salcedo fue agredida a golpes en el rostro y estrangulada con una bufanda encontrada rodeando su cuello.

El agresor se suicidó lanzándose a las vías del tren Sarmiento (ramal Merlo-Once) en el cruce de las calles General Manuel Belgrano y Medrano.

El macabro descubrimiento en Merlo El hallazgo del cadáver de la mujer se produjo luego de que la hermana de Cuello fuera notificada sobre el suicidio en las vías; al dirigirse a la vivienda, encontró a su cuñada fallecida sobre el suelo.

Testigos relataron que durante la noche previa al hallazgo se escucharon gritos y fuertes discusiones provenientes de la vivienda. No obstante, las autoridades de la Comisaría de la Mujer y la Familia de Merlo informaron que no se registraban antecedentes de denuncias previas por violencia entre la pareja.