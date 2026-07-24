Un conductor alcoholizado atropelló y mató a un peatón en Maipú

Un hombre de 38 años atropelló y mató a un hombre en Maipú. El conductor estaba alcoholizado, huyó de la escena y luego volvió. Actualmente se encuentra detenido.

Un hombre de 38 años atropelló y mató a un peatón de 74 años durante la madrugada de este viernes en Ozamis sur y la Ruta 60. En el momento que el conductor arrolló a la persona fallecida, huyó de la escena y volvió a las dos horas. Reconoció el hecho y dio arrojó 0,64 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho se produjo este viernes a las 0:30 en Ozamis sur y la Ruta 60 de Maipú. El conductor, de 38 años, conducía un Toyota Corolla de color blanco. Por el fuerte impacto, la persona de 74 años falleció en el acto.

Según fuentes policiales, el conductor se escapó del lugar porque "se encontraba en estado de shock". Luego volvió, a las dos horas, reconoció el incidente y el personal de Tránsito le realizó el control alcoholemia en el cual dio positivo. El Toyota Corolla fue secuestrado, ya que se someterá a las pericias mecánicas correspondientes. El hombre quedó detenido tras entregarse.