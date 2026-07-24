Impactante choque en Palermo: un auto quedó destruido tras colisionar con un colectivo.

Un fuerte accidente de tránsito ocurrió durante la madrugada de este viernes en el barrio porteño de Palermo, donde un automóvil chocó contra un colectivo de la línea 111. Como consecuencia del impacto, dos mujeres que viajaban en el vehículo de menor porte resultaron heridas y debieron ser trasladadas a un hospital.

El siniestro se produjo en la esquina de avenida Santa Fe y Darregueyra , en una zona correspondiente al corredor del Metrobús.

De acuerdo con la información proporcionada por el SAME, las víctimas son dos mujeres de aproximadamente 30 años que circulaban en el automóvil.

La conductora sufrió un traumatismo severo de cráneo , además de otros golpes de consideración, mientras que la acompañante presentó politraumatismos. Ambas fueron asistidas por los equipos de emergencia y trasladadas al Hospital Pirovano .

A pesar de la violencia del impacto, no se registraron víctimas fatales.

El auto quedó completamente destruido

Las imágenes del accidente muestran la magnitud de la colisión. El automóvil terminó con la parte frontal prácticamente destruida, el capot aplastado, el motor expuesto y distintos componentes mecánicos visibles.

Además, el parabrisas quedó completamente roto, el techo sufrió importantes deformaciones y se activaron los airbags. La parte trasera también presentó daños y el vehículo terminó sobre la vereda del corredor del Metrobús.

El estado en el que quedó el auto demandó un importante operativo para poder rescatar y asistir a las dos ocupantes.

El colectivo circulaba sin pasajeros

El otro vehículo involucrado fue un colectivo de la línea 111, que al momento del accidente circulaba sin pasajeros.

El chofer, de 52 años, no sufrió heridas como consecuencia del choque. Sin embargo, el vidrio de la zona delantera del lado del conductor quedó astillado tras el impacto.

Bomberos y Policía trabajaron en el lugar

Tras el accidente, se desplegó un importante operativo de emergencia. Tres unidades del SAME acudieron para asistir a las víctimas, mientras que también trabajaron en el lugar efectivos de Bomberos y personal de la Policía de la Comuna 14A.

La circulación en la zona quedó completamente interrumpida mientras se realizaban las pericias correspondientes y se retiraban los vehículos involucrados.

Otro choque generó preocupación en el Metrobús porteño

El accidente ocurrió pocas horas después de otro siniestro registrado en el barrio porteño de San Nicolás, también en un sector del Metrobús.

En ese caso, un hombre de aproximadamente 50 años perdió el control de su Fiat Palio y chocó contra los bolardos de cemento ubicados sobre la avenida Leandro N. Alem al 600.

El conductor se negó durante más de tres horas a realizarse el test de alcoholemia y permaneció dentro del vehículo. Finalmente, descendió con dificultades para mantenerse en pie y reconoció ante los medios que había consumido alcohol.

Las autoridades labraron actas por falta de documentación y por negarse al control de alcoholemia, además de disponer el secuestro del automóvil. El hombre no quedó detenido.