Un motociclista atropelló a una enfermera, abandonó la moto y se dio a la fuga en otro vehículo

La víctima sufrió lesiones en una pierna cuando se dirigía a trabajar. El rodado utilizado por el motociclista había sido robado minutos antes.

El motociclista atropelló a la víctima, abandono el rodado y emprendió la fuga en otro vehículo. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Una enfermera de 45 años resultó gravemente herida durante la noche del martes en Las Heras luego de ser atropellada por un motociclista que escapó tras el impacto. el sospechoso abandonó el rodado utilizado durante el siniestro y huyó a bordo de otro rodado.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca de las 21 en la intersección de calle Lisandro Moyano y Mathus Hoyos, donde un llamado a la línea de emergencia 911 alertó sobre un accidente vial. Al arribar, los efectivos encontraron una motocicleta Corven Triax 150 abandonada, sin chapa patente y con el tambor de encendido violentado.

Escapó tras el choque Las primeras averiguaciones permitieron establecer que el conductor circulaba por calle Lisandro Moyano cuando embistió a una mujer que cruzaba la calzada y luego escapó del lugar subiéndose a otra motocicleta.

La víctima, una enfermera que se dirigía a su lugar de trabajo, fue asistida por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), que le diagnosticó un traumatismo en uno de sus miembros inferiores.

Posteriormente, los investigadores comprobaron que la motocicleta abandonada había sido robada minutos antes a su propietario.