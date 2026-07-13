Un motociclista atropelló a una niña de 8 años en San Martín y se dio a la fuga

La escena del accidente protagonizado por el motociclista que se dio a la fuga.

Una niña de 8 años sufrió graves lesiones este sábado por la tarde luego de ser atropellada por un motociclista en San Martín. El conductor del rodado menor se dio a la fuga tras el accidente y era intensamente buscado por las autoridades policiales. En tanto, la niña quedó internada en el Hospital Notti.

El siniestro ocurrió minutos antes de las 18 cuando, de acuerdo con la información policial, la menor cruzaba junto a su madre el cruce de Ruta 7 y calle Viamonte. En ese instante, fueron sorprendidas por una motocicleta tipo enduro, de color blanco y negro.

Por causas que son materia de investigación, el rodado embistió a la niña y su conductor continuó la marcha en dirección hacia el este sin detenerse.

La niña fue trasladada al Hospital Notti Tras el llamado de emergencia, profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) asistieron a la víctima en el lugar. Luego de examinarla, los médicos le diagnosticaron politraumatismos graves, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al citado nosocomio pediátrico de Guaymallén, para recibir atención especializada.