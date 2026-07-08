Trágico accidente: un motociclista murió al chocar contra un colectivo en Santa Rosa

La víctima, de 69 años, sufrió el accidente al impactar su moto con la parte trasera de un ómnibus en una parada. Los pasajeros del micro resultaron ilesos.

El Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) trabajó en la escena del accidente fatal. (Imagen ilustrativa)

Un motociclista de 69 años murió la tarde de este miércoles al chocar contra la parte trasera de un colectivo en Santa Rosa. El accidente se produjo en una parada de ómnibus, mientras pasajeros descendían de la unidad. Más allá de eso, no se registraron otras víctimas con lesiones.

El trágico accidente ocurrió en la intersección de Ruta 50 y calle Escudero, donde, por causas que son materia de investigación, una motocicleta Zanella 125cc impactó contra un colectivo de la empresa Dicetours.

De acuerdo con las primeras actuaciones, el ómnibus permanecía detenido para permitir el descenso de pasajeros cuando se produjo la colisión.

La víctima murió en el lugar Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la motocicleta, sufrió heridas de extrema gravedad y falleció en el lugar.

En tanto, el conductor del colectivo, tuvo que ser sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo. Asimismo, los diez pasajeros que viajaban en el micro no sufrieron lesiones.