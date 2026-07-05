Murió una mujer de 89 años tras sufrir graves quemaduras en su vivienda en Las Heras

La víctima había sido trasladada al Hospital Lagomaggiore luego de sufrir graves quemaduras. Ingresó en estado crítico y falleció minutos después.

La mujer ingresó con graves quemaduras y falleció producto de las mismas tras permanecer bajo asistencia médica.

Una mujer de 89 años falleció durante la tarde en el departamento de Las Heras como consecuencia de graves quemaduras sufridas en el interior de su vivienda cuando intentaba encender la calefacción. La mujer debió ser trasladada de emergencia al Hospital Lagomaggiore.

De acuerdo con información policial, el episodio ocurrió alrededor de las 13, cuando se registró un accidente doméstico vinculado al uso de una pantalla de gas, en momentos en que la mujer se encontraba en el interior del inmueble.

En esas circunstancias, la víctima intentaba encender el artefacto de calefacción cuando una llamarada alcanzó su vestimenta, lo que le provocó quemaduras en la totalidad de su cuerpo.

Fue trasladada de emergencia con quemaduras Ante la gravedad del cuadro, la víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Lagomaggiore, donde ingresó en estado crítico y permaneció bajo asistencia médica.

Pese a los esfuerzos del personal de salud, minutos después se confirmó el fallecimiento de la mujer a raíz de la gravedad de las lesiones sufridas.