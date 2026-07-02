Un hombre sufrió graves quemaduras tras el incendio de una vivienda en Las Heras

El incendio destruyó la vivienda y dejó a un hombre con quemaduras. Las pericias indican que el fuego se habría originado por un cortocircuito en un caloventor.

El incendio consumió la totalidad de la vivienda y dejó a un hombre con graves quemaduras.

Un hombre de 57 años resultó gravemente herido durante la madrugada, en un incendio que consumió la totalidad de una vivienda en Las Heras. La víctima debió ser trasladada de emergencia al Hospital lagomaggiore para recibir atención especializada debido a las quemaduras.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 4 en un domicilio ubicado sobre calle Los Huarpes, donde el propietario logró salir por sus propios medios antes de que las llamas envolvieran la vivienda.

Sufrió graves quemaduras Al arribar al lugar, personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC)asistió al damnificado y lo trasladó al Hospital Lagomaggiore, donde fue diagnosticado con quemaduras en una mano y en el rostro.

Mientras tanto, dotaciones de Bomberos trabajaron para extinguir el fuego, que provocó pérdidas totales en el inmueble.