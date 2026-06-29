Un impresionante incendio consumió un café sobre la ruta 7 en Uspallata

El fuego afecta al local El Forastero Café & Brunch, ubicado sobre la Ruta 7. Bomberos, Policía de Mendoza y equipos de emergencia trabajan en el lugar.

Las llamas consumieron el café El Forastero, sobre la Ruta 7, mientras bomberos y personal de emergencia trabajaban para controlar el incendio.

Un importante incendio se registró este lunes en el café El Forastero Café & Brunch, ubicado sobre la Ruta Nacional 7, en Uspallata. Las llamas, visibles desde varios cientos de metros, generaron preocupación entre quienes transitaban por la zona y dieron aviso a los servicios de emergencia.

Según los primeros reportes, en el lugar trabajan dotaciones de Bomberos, efectivos de la Policía de Mendoza y personal de emergencias para controlar el fuego. Mientras continúan las tareas, se recomienda circular con extrema precaución debido al operativo desplegado sobre la ruta.

Bomberos voluntarios de Uspallata Las imágenes del incendio Los videos compartidos por automovilistas muestran un intenso fuego que envolvió gran parte de la estructura del local, con una columna de humo que podía observarse desde distintos puntos del corredor internacional. La magnitud del incendio sorprendió a quienes pasaban por el lugar.