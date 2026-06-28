Violentaron los accesos de una avícola y robaron un centenar de aves en Maipú

Los delincuentes forzaron los accesos al establecimiento ingresaron y ejecutaron el robo. El hecho fue descubierto y la Policía inició una investigación.

Los sospechosos forzaron puertas y rejas, ingresaron al comercio y robaron un centenar de aves. (foto ilustrativa).

Un importante robo fue denunciado durante la tarde del sabado en una avícola del departamento de Maipú, donde delincuentes ingresaron tras violentar los accesos al predio y sustrajeron alrededor de un centenar de aves. Tras concretar el robo los sospechosos se dieron a la fuga.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió en un establecimiento ubicado sobre la Ruta Provincial 14 y fue descubierto por el sereno del lugar durante una recorrida de rutina.

Puertas abiertas y rejas dañadas Al inspeccionar las instalaciones el trabajador advirtió que las puertas del galpón se encontraban abiertas y que las rejas habían sido dañadas, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.

Tras la denuncia, efectivos policiales se desplazaron hasta el predio y constataron el faltante de aproximadamente 100 aves, mientras comenzaron las primeras tareas investigativas para intentar identificar a los autores del robo.