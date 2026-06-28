Violentaron los accesos de una avícola y robaron un centenar de aves en Maipú
Los delincuentes forzaron los accesos al establecimiento ingresaron y ejecutaron el robo. El hecho fue descubierto y la Policía inició una investigación.
Un importante robo fue denunciado durante la tarde del sabado en una avícola del departamento de Maipú, donde delincuentes ingresaron tras violentar los accesos al predio y sustrajeron alrededor de un centenar de aves. Tras concretar el robo los sospechosos se dieron a la fuga.
De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió en un establecimiento ubicado sobre la Ruta Provincial 14 y fue descubierto por el sereno del lugar durante una recorrida de rutina.
Puertas abiertas y rejas dañadas
Al inspeccionar las instalaciones el trabajador advirtió que las puertas del galpón se encontraban abiertas y que las rejas habían sido dañadas, por lo que dio aviso inmediato a las autoridades.
Tras la denuncia, efectivos policiales se desplazaron hasta el predio y constataron el faltante de aproximadamente 100 aves, mientras comenzaron las primeras tareas investigativas para intentar identificar a los autores del robo.
Por disposición de la Oficina Fiscal Maipú, se realizaron las actuaciones de rigor y trabajó en la escena personal de la División Canes, que colaboró con las tareas de búsqueda de rastros para avanzar en la investigación.