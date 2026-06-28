Entraron a robar en una casa, escaparon por los techos y terminaron detenidos en Maipú

Los sospechosos robaron una vivienda, escaparon por los techos, y fueron capturados con los objetos robados tras una persecución.

Los hombres fueron sorprendidos y detenidos en una persecución tras ser identificados robando una vivienda en Maipú.

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada en Maipú luego de ser sorprendidos tras ingresar a robar en una vivienda. Ambos intentaron escapar por los techos de las casas vecinas, pero fueron localizados por efectivos policiales a pocos minutos del hecho.

De acuerdo con información policial, el procedimiento se inició cerca de la 1 de la madrugada, cuando el propietario del inmueble, ubicado sobre calle Palma, llamó la línea de emergencia 911 y advirtió que había personas dentro de su domicilio.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron a los malvivientes huyendo por los techos de las viviendas linderas, por lo que montaron un operativo de búsqueda en la zona.

Se escondieron en otras viviendas Pocos minutos después, ambos fueron encontrados ocultos en inmuebles cercanos. Uno de ellos se escondía detrás de una reja, mientras que el otro permanecía dentro de una churrasquera, intentando evitar ser descubierto.

Uno de los hombres detenidos tras la persecución policial. Durante la requisa, los efectivos recuperaron alhajas, relojes, pulseras y otros objetos que habían sido sustraídos de la vivienda. De acuerdo con la investigación preliminar, los delincuentes habían ingresado al inmueble a través de un tragaluz que no contaba con medidas de seguridad.