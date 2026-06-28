Dos detenidos tras un robo a mano armada en Las Heras

La policía detuvo a los asaltantes luego de intentar escapar y desechar lo robado. Ocurrió en el barrio San Francisco, en Las Heras.

El robo ocurrió en Azcuénaga y Maipú, en Las Heras.

Este domingo por la mañana, dos hombres fueron detenidos luego de un robo a mano armada en la zona del barrio San Francisco, en Las Heras. La víctima denunció que había sido amenazado con un cuchillo y los sospechosos fueron aprehendidos cuando intentaban huir.

Según fuentes policiales, personal de la Comisaría 36° realizaba maniobras operativas en la zona cuando detectaron una situación sospechosa que involucraba a varias personas, en la intersección de las calles Azcuénaga y Maipú.

Al advertir la presencia de la policía, dos de los implicados emprendieron la fuga por calle Azcuénaga, arrojando distintos elementos durante su escape.

El asalto se produjo este domingo por la mañana en Las Heras. Ministerio de Seguridad Sin embargo, los efectivos interceptaron a los sospechosos tras una corta persecución y aprehendieron a ambos jóvenes, uno de 29 y otro de 24 años de edad. La víctima del robo, un joven de 22 años, denunció que había sido amenazado con un cuchillo para robarle su celular.