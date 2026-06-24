Registraron cobros indebidos a cientos de monotributistas de Las Heras: qué hay que hacer

Cientos de monotributistas que viven en Las Heras atraviesan una situación confusa e injusta, ya que notaron un aumento irregular en las boletas del Monotributo Unificado, sistema que debutó este año en la comuna que dirige el radical Francisco Lo Presti.

La medida se estableció gracias a un convenio entre Las Heras , la Administración Tributaria Mendoza (ATM) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y supone una novedad en Mendoza, ya que se trata del primer departamento en incorporar ese monotributo unificado, que integra el pago del derecho de comercio municipal con el monotributo en una sola boleta.

Si bien esta acción busca simplificar el proceso de pago para los contribuyentes, reducir la carga administrativa y ampliar la base de contribuyentes registrados, lo cierto es que ha generado un dolor de cabeza para cientos de monotributistas que viven en Las Heras.

Los problemas se generaron ya que, por defecto, aparecieron conceptos de pago de "Derecho de Comercio" a todos los monotribuistas con domicilio en la comuna sin distinguir qué tipo de servicio ofrecen y en dónde, y no solamente a los monotributistas quienes ejercen actividades comerciales en el municipio.

De esta forma, a una notable cantidad de monotributistas que tienen domicilio en Las Heras pero que no ejercen sus actividades en la comuna -que no han sido contabilizados aún por el municipio- les llegó la factura del monotributo más alta que lo normal y con un cobro indebido, que supera en varios casos los $15.000. En este lote entran, por ejemplo, prestadores de servicios, como profesionales de la salud, contadores, periodistas, abogados, entre otros.

Como la categorización es "automática", desde Las Heras se defendieron y marcaron que no se trata de un error propio, sino de ARCA. No obstante, en vez de intentar rastrear y fiscalizar a quién le corresponde pagar, tomaron una decisión contraria y que genera polémica: que sean todos aquellos a los que les llegó el incremento incorrecto los que se comuniquen con el municipio y pidan el reintegro del dinero o la corrección.

Julio Calvo, director de comercio e industria de la municipalidad de Las Heras, dialogó con MDZ Radio (en el programa MDZ Club) y admitió que, con la incorporación de unos 15.000 monotributistas con domicilio en Las Heras, se aplicaron de forma errónea este pago de más, "de los cuales entendemos que no todos deberían abonar el derecho de comercio".

"Nosotros no tenemos el padrón de los monotributistas. La información que tenemos no nos determina la actividad comercial", dijo Calvo. Y agregó sobre la base del problema: "Para ARCA, un monotributista que factura, tiene un comercio".

De esta forma, se entiende que todos los monotributistas con domicilio en Las Heras y que han facturado, les ha llegado una deuda en concepto de "Derecho de Comercio", presten o no un servicio en la comuna.

Cómo hacer el reclamo en Las Heras

Para estos casos, la municipalidad habilitó un canal de reclamo a través del correo [email protected] y el teléfono 0800-333-4760.

Los contribuyentes deben adjuntar una declaración jurada y documentación que acredite que no corresponde el pago; y la municipalidad gestionará ante ARCA la baja del cobro y el reintegro del dinero si ya fue abonado.

"El que ya pagó de más, se le reintegrará el dinero", dijo el funcionario, a priori en menos de 30 días. "Pedimos disculpas a los afectados, vamos a reintegrar lo que haya estado mal cobrado. Queremos minimizar el impacto, pero el espíritu es simplificar la vida al contribuyente", insistió.

A la caza de los comerciantes no inscriptos

Por otro lado, Calvo mencionó que en Las Heras "teníamos muchísimos comerciantes que no estaban en el radar del municipio" y por ende no pagaban esa tasa de derecho de comercio. "Con este sistema, tendremos mayor base de contribuyentes pero van a pagar menos", agregó, e insistió en que se bajó el monto por la tasa de servicio.

El funcionario indicó que la mayoría de los comerciantes no había realizado los trámites para estar en regla: "Esperan a que llegue el municipio para empezar a tramitar las habilitaciones.

Indicó que tienen 6.700 negocios, de los cuales 1.100 eran monotributistas y el resto responsables inscriptos. "Ahora vamos a saber realmente cuántos comercios tenemos de monotributistas en Las Heras" y aclaró que "van a pagar menos que en el régimen anterior".