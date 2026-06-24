El sucesor de Manuel Adorni asumirá el viernes y fijó fecha para romper el silencio

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier , anunció que se presentará formalmente en el cargo este viernes y que inaugurará su etapa de conferencias de prensa en Casa Rosada el próximo martes. La confirmación la hizo el flamante funcionario en redes sociales, horas después de que renunciara formalmente como diputado en la sesión de este miércoles.

“Hoy la Cámara de Diputados de la Nación aceptó formalmente mi renuncia a la banca que ocupé en representación de La Pampa desde diciembre de 2025. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ciudadanos pampeanos que depositaron su confianza en mí y me permitieron ser su voz en el Congreso más reformista de la historia. Mandato que ejercí con la misma convicción con la que abracé las ideas de la libertad durante toda mi vida académica y política”, dice el inicio del texto que publicó el pampeano.

Al término de su tuit, se refirió al comienzo de su etapa como sucesor de Manuel Adorni como portavoz de Javier Milei: “ El viernes a las 11 será mi presentación oficial en Casa Rosada, transmitida en vivo y abierta a la sala de periodistas ”.

Hoy la Cámara de Diputados de la Nación aceptó formalmente mi renuncia a la banca que ocupé en representación de La Pampa desde diciembre de 2025. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ciudadanos pampeanos que depositaron su confianza en mí y me permitieron ser su…

A su vez, comentó que el martes romperá el silencio: “ El próximo martes a las 11 encabezaré mi primera conferencia de prensa como Vocero Presidencial , y estaré disponible para responder las preguntas que tengan los periodistas acreditados con la transparencia, la información y el rigor técnico que el rol exige”.

El exlegislador evitó responder preguntas de los periodistas durante esta semana, tras conocerse el nombramiento del mandatario. “No puedo hablar”, repitió ante las consultas periodísticas.

El cambio de estrategia comunicacional del Gobierno

En las últimas horas se reunió con el nuevo secretario de Medios, Fabián Fernández, quien citó este martes a los voceros ministeriales con el objetivo de repuntalar la comunicación oficial y apalancar los anuncios del Gobierno, con la intención de dejar atrás las constantes polémicas sobre el caso del jefe de gabinete.

La designación de Ravier obedece a que Milei consideró que no puede aplazarse más la falta de comunicación de su gestión en los últimos meses. Milei considera que hay "numerosos éxitos económicos que no se están comunicando" por el caso Adorni y pensó en la figura de Ravier, quien es economista y su amigo, para que regresen los anuncios de esa índole y se reflejen noticias positivas para la gestión libertaria, en momentos en los cuales las principales novedades de su administración están relacionadas a las revelaciones judiciales de Adorni y de la interna oficial.