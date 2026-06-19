El nuevo vocero de Javier Milei rompió el silencio y fijó sus objetivos tras reemplazar a Manuel Adorni

El nuevo vocero presidencial, Adrián Ravier , rompió el silencio este viernes por la tarde, tras ser nombrado el sucesor de Manuel Adorni . Mediante un posteo en X, y citando una publicación oficial que informa su desembarco en el Gobierno, el economista brindó sus primeras sensaciones.

“Mi agradecimiento al Presidente Javier Milei por la confianza para otorgarme esta nueva función”, comentó en el inicio de su párrafo.

“Estaré asumiendo la semana próxima, y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de transformación hacia una nueva Argentina ”, agregó el flamante funcionario.

Su antecesor le dio la bienvenida a la gestión, tras anunciar la noticia luego de su reunión con Javier Milei en Olivos. "Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa Adrián querido", había manifestado. "Gran desafío por delante: serás la voz de quién está haciendo grande a la Argentina nuevamente . Fin", completó el ministro coordinador.

Mi agradecimiento al Presidente @JMilei por la confianza para otorgarme esta nueva función. Estaré asumiendo la semana próxima y trataré de aportar un granito de arena para comunicar los logros del gobierno y dar respuestas a las dudas que puedan surgir en este proceso de… https://t.co/uW61E4AnJE

Ravier expondrá el 23 de junio junto a Milei, en el marco de una convención que organiza la Fundación Faro, think thank libertario que comanda el consultor Santiago Caputo , quien también ponderó su arribo al Ejecutivo.

Será la primera aparición del diputado pampeano, por lo que prontamente ya tendrá oportunidad de pronunciarse como el nuevo portavoz.

Quién es el sucesor de Manuel Adorni como vocero

El dirigente es considerado uno de los referentes económicos más próximos al presidente dentro de La Libertad Avanza. Economista, docente universitario, escritor y actual diputado nacional por La Pampa, mantiene una relación de larga data con el mandatario.

Nació en la Ciudad de Buenos Aires el 29 de noviembre de 1978. Se formó como licenciado en Economía en la Universidad de Buenos Aires (UBA), completó una maestría en Economía y Administración de Empresas en ESEADE y posteriormente obtuvo un doctorado en Economía Aplicada en la Universidad Rey Juan Carlos, de España.

Su recorrido profesional estuvo fuertemente ligado al ámbito académico. A lo largo de los años dictó clases tanto en universidades argentinas como extranjeras y desarrolló una intensa actividad de investigación centrada en cuestiones macroeconómicas, teoría monetaria y pensamiento liberal, con especial énfasis en los postulados de la Escuela Austríaca.

También se desempeñó como director académico de la Fundación Faro, uno de los principales centros de elaboración técnica vinculados a La Libertad Avanza. Su desembarco en la política electoral se concretó en 2025, cuando obtuvo una banca como diputado nacional por la provincia de La Pampa.

Además de su actividad universitaria y parlamentaria, Ravier construyó una prolífica carrera como autor de libros y publicaciones especializadas. Entre sus trabajos más conocidos figura La batalla por la macroeconomía: el debate abierto entre Keynes, Friedman, Lucas y Hayek, obra escrita junto a Milei y que refleja la cercanía intelectual entre ambos.