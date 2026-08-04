Javier Milei negó tener contacto con Chiqui Tapia: "Hay cosas en el manejo de la AFA que no me gustaron"

El Presidente descartó cualquier intervención sobre las investigaciones que alcanzan a la conducción del fútbol argentino y ratificó que la Justicia debe avanzar sin presiones.

El presidente Javier Milei volvió a diferenciarse del titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y aseguró que no mantiene ningún vínculo con él. El mandatario cuestionó aspectos de la conducción de la entidad y remarcó: “No tengo contacto con él, hay cosas en el manejo de la AFA que no me gustaron”, durante una entrevista en La Casa Streaming. Además, recordó que Tapia enfrenta causas judiciales tanto en la Argentina como en el exterior y sostuvo que los tribunales deben actuar con independencia.

El Presidente insistió en que su administración no interviene en las decisiones de la Justicia. “Todo el mundo sabe que yo no molesto a la Justicia de ninguna manera”, expresó y agregó: “Ni loco. ¿Cómo me voy a meter en eso? No corresponde, está mal”, cuando fue consultado sobre una eventual participación del Poder Ejecutivo en esas causas. El líder libertario agregó que uno de los rasgos de su gestión consiste en permitir que los jueces trabajen sin interferencias. “Que la Justicia haga lo que tenga que hacer”, resumió.

El tesorero Pablo Toviggino; el titular de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia; y, en el medio, el empresario Guillermo Tofoni. Con imágenes de N/A Las causas contra Tapia y Toviggino siguen activas en la Argentina El fin del receso judicial volvió a poner en movimiento los expedientes que involucran a Claudio Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Las investigaciones abarcan presuntos delitos vinculados con evasión tributaria, lavado de dinero, uso de facturas falsas y operaciones financieras tanto en el país como en el exterior.

El expediente más avanzado analiza una presunta evasión de $19.300 millones en impuestos y aportes patronales. La denuncia fue presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sostuvo que la AFA abonó esos compromisos fuera de término.

El juez Diego Amarante procesó a Tapia y Toviggino por el delito de apropiación indebida de tributos agravado. La Cámara en lo Penal Económico confirmó esa resolución y mantuvo la prohibición de salida del país para ambos dirigentes. De esta manera, la situación procesal del presidente de la AFA todavía podría modificarse. La defensa apeló fuera del plazo previsto y la Cámara no analizó sus argumentos, en un expediente que también involucra a Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo. La Cámara dejó sin efecto sus sobreseimientos y dictó una falta de mérito, por lo que el juez deberá resolver nuevamente su situación.