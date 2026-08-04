Javier Milei negó tener contacto con Chiqui Tapia: "Hay cosas en el manejo de la AFA que no me gustaron"
El Presidente descartó cualquier intervención sobre las investigaciones que alcanzan a la conducción del fútbol argentino y ratificó que la Justicia debe avanzar sin presiones.
El presidente Javier Milei volvió a diferenciarse del titular de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, y aseguró que no mantiene ningún vínculo con él. El mandatario cuestionó aspectos de la conducción de la entidad y remarcó: “No tengo contacto con él, hay cosas en el manejo de la AFA que no me gustaron”, durante una entrevista en La Casa Streaming. Además, recordó que Tapia enfrenta causas judiciales tanto en la Argentina como en el exterior y sostuvo que los tribunales deben actuar con independencia.
El Presidente insistió en que su administración no interviene en las decisiones de la Justicia. “Todo el mundo sabe que yo no molesto a la Justicia de ninguna manera”, expresó y agregó: “Ni loco. ¿Cómo me voy a meter en eso? No corresponde, está mal”, cuando fue consultado sobre una eventual participación del Poder Ejecutivo en esas causas. El líder libertario agregó que uno de los rasgos de su gestión consiste en permitir que los jueces trabajen sin interferencias. “Que la Justicia haga lo que tenga que hacer”, resumió.
Las causas contra Tapia y Toviggino siguen activas en la Argentina
El fin del receso judicial volvió a poner en movimiento los expedientes que involucran a Claudio Tapia y al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Las investigaciones abarcan presuntos delitos vinculados con evasión tributaria, lavado de dinero, uso de facturas falsas y operaciones financieras tanto en el país como en el exterior.
El expediente más avanzado analiza una presunta evasión de $19.300 millones en impuestos y aportes patronales. La denuncia fue presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sostuvo que la AFA abonó esos compromisos fuera de término.
El juez Diego Amarante procesó a Tapia y Toviggino por el delito de apropiación indebida de tributos agravado. La Cámara en lo Penal Económico confirmó esa resolución y mantuvo la prohibición de salida del país para ambos dirigentes. De esta manera, la situación procesal del presidente de la AFA todavía podría modificarse. La defensa apeló fuera del plazo previsto y la Cámara no analizó sus argumentos, en un expediente que también involucra a Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo. La Cámara dejó sin efecto sus sobreseimientos y dictó una falta de mérito, por lo que el juez deberá resolver nuevamente su situación.
La Cámara Federal de Casación Penal celebrará una audiencia el 12 de agosto para definir qué juzgado continuará con esa investigación. Mientras tanto, Milei evitó pronunciarse sobre el contenido de las causas y volvió a insistir con el mismo criterio: la responsabilidad de resolver esos expedientes corresponde exclusivamente a la Justicia.
Además, se esperan avances sobre las operaciones de TourProdEnter LLC, la empresa de Javier Faroni y Erica Gillette que administró fondos de la AFA en el exterior. Los investigadores buscan determinar si existieron maniobras irregulares vinculadas con millones de dólares administrados mediante sociedades y bancos radicados en Estados Unidos.
Scaloni en el centro de los elogios presidenciales
En otros aspectos del fútbol, el presidente Javier Milei elogió a Lionel Scaloni por su capacidad de conducción y lo ubicó como un ejemplo de liderazgo. El mandatario afirmó que el entrenador “siempre tiene la palabra justa” y valoró su tarea al frente de un plantel integrado por figuras de primer nivel.
Milei sostuvo que Scaloni “tiene un futuro enorme como profesor de cualquier universidad de elite de negocios en clases de liderazgo”. El jefe de Estado también expresó su deseo de conocerlo personalmente, aunque aclaró que no quiere generarle un problema por la politización que rodea cualquier acercamiento con el Gobierno.
Así aprovechó para hacer mención sobre la frustrada celebración de la Selección después del segundo puesto en el Mundial: "Se les ofreció seis alternativas de festejo y que ellos decidieran si querían festejar o no", y agregó: "Yo había puesto la Casa Rosada. Mi hermana ya había hecho el dispositivo de seguridad para que no hubiera nadie, solo la Casa Militar y ellos festejaran con la gente".