Con dudas sobre si habrá PASO, la oposición piensa en la Corte, las re re y un nuevo reparto

“Cristina está esperando que Axel lo llame o la vaya a ver. En dos minutos, poco más, poco menos, resuelven todo”, le dijeron a este cronista dos muy confiables fuentes de lo que todavía se conoce como Fuerza Patria.

Si bien es vox populi esta idea, en la que parecería que todo puede resolverse si Kicillof toma el teléfono o el auto para hablar con Cristina Fernández de Kirchner , la realidad termina siendo mucho más compleja y menos lineal.

Sin embargo, hay algo que cambió en los últimos días. Por primera vez en mucho tiempo, y tal cual había alertado Joaquín De la Torre hace dos meses, “después del Mundial hay que estar atentos”, la totalidad de las encuestas de opinión dan muestra que un candidato opositor potente puede ganar por primera vez un ballotage en representación del peronismo.

Estos mismos sondeos también indican que, pase lo que pase, diga lo que se diga y muestre lo que se muestre, la imagen de la ex presidenta parece ser ignífuga al fuego y sale indemne de cualquier circunstancia. Tal vez, como decía Juan Domingo Perón , “no es que nosotros seamos buenos, sino que los otros son peores”.

También los mismos sondeos dan cuenta de que el gobierno de Javier Milei es considerado como un esquema político donde existe corrupción. En eso los niveles de desazón se asemejan a las del kirchnerismo en los que se reboleaban bolsos en conventos o se contaba plata en una financiera. Lo de Manuel Adorni fue letal y, lamentablemente para el oficialismo libertario, fue tomado como un botón de muestra de lo que se supone es todo el resto.

Son los encuestadores de todas las procedencias, que trabajan para clientes de distintos espacios, que también muestran que por primera vez hay una leve diferencia en favor de la ex presidenta sobre Kicillof en la valoración positiva, aunque la ex presidenta cae abruptamente contra el gobernador si se miden las opiniones negativas de ambos. En el comparativo final, “el pibe” le gana a “la señora” por varios puntos.

Basados en estos datos, reveladores e impactantes, es que Máximo Kirchner empieza a envalentonarse con la posibilidad de participar en una PASO con Ella como candidata in péctore, aunque termine siendo representada por él, por Sergio Massa o quien la ex presidenta termine eligiendo para enfrentar a Kicillof. Entre los votantes de Fuerza Patria la diferencia se emparenta al error técnico de todas las encuestas.

¿Habrá PASO? Según un operador multi target, el oficialismo libertario está a punto de conseguir la suspensión de las PASO. ¿Estará en el canje algunos aspectos de la Ley de Tierras u otros proyectos que los gobernadores están analizando? A ellos, las primarias le son todas indiferentes y, además, los permitirá liberarse de ataduras nacionales, inclusive la que tienen que ver con el mismísimo oficialismo.

Hasta el presente, en ninguna ocasión Néstor o Cristina Kirchner participaron de una interna, ya sea abierta o cerrada, solo para afiliados. Desde 2005, que prefirieron romper con Eduardo Duhalde hasta 2025 siempre el representante kirchnerista prefirió ir con una lista armada en exclusividad por los Kirchner antes que someterse a una definición que pueda mostrar una mínima reacción de sus aliados peronistas. ¿Revisará sus usos y costumbres la familia que puso dos presidentes de la Nación?

Quizás escuchen los pedidos de sus aliados bonaerenses. Comenzando por los doce apóstoles que armaron la Liga de los Intendentes, algo parecido a lo que fue en su momento el Grupo Esmeralda, otros también sostienen la necesidad de no romper con todo y buscar una sobrevida. Hace una década, la nueva “Liga” se armó para que los intendentes tengan más aportes del gobierno de Cambiemos. Hoy para incidir en la agenda de lo que viene.

Como se viene informando en estas columnas, no solo las reelecciones de los intendentes son el tema que tienen pendiente Kicillof con Máximo Kirchner para tratar. También lo es la futura conformación de la Corte Suprema bonaerense, que hoy tiene cuatro vacantes disponibles y puede tener dos mas si se terminan jubilando Daniel Soria e Hilda Kogan.

“El problema radica en que hay tanto para repartir que algunos se engolosinan. Por un lado, para no aparecer perdiendo en la negociación, Axel, Máximo y Sergio quieren tener uno, pero si puede alguno se lleva dos. Con eso te dicen “bueno, regalo todo lo demás”. Después está Martín Insaurralde, que tiene un viejo acuerdo con los radicales en la legislatura y pretende pagarles a ellos… Pero la realidad indica que si queremos que todo fluya un cortesano lo debe tener La Libertad Avanza”, le explicó, en un extenso mensaje, un legislador muy importante que conoce la trama desde mucho tiempo antes que Facundo Tignanelli o algunos intendentes nuevos participaran del peronismo.

Con respecto del diálogo entre la ex presidenta y su ex pupilo preferido, la idea que sobrevuela en quienes hablan con Ella, que alguna vez ha dicho que “antes de dejarlo candidato a presidente prefiero que siga Milei”, ahora observan cierto cambio de clima. Quizás el cetro para los Kirchner sea la Provincia de Buenos Aires, donde creen que pueden ganar proponiendo un candidato “blando o duro del espacio”.

Seguramente, Kirchner y Kicillof coinciden en la obligación de ampliar el espacio peronista lo máximo posible para encuadrar una fuerza que enfrente al posible acuerdo entre Javier Milei y Mauricio Macri. Nadie puso los límites sobre cuáles son esos márgenes y quien encendió las alarmas de la progresía kirchnerista, que ha sabido llevar a candidatos presidenciales como Daniel Scioli, Alberto Fernández y Sergio Massa fue el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto, quien mientras reclama que Cristina Kirchner pueda participar del acto eleccionario también oficializa la posibilidad de que Victoria Villarruel sea convocada por su pretendida candidatura presidencial. ¿La aceptarán?

Cristina Fernández de Kirchner no solo se asoma y saluda. También les manda mensaje agradeciendo a cada referente que se moviliza hasta San José 1111 Prensa CFK

La proscripción legal de Cristina Kirchner

Sobre la “proscripción” de la ex presidenta, su antiguo jefe de bancada dijo que ella “está pidiendo su revisión, como es la inhabilitación especial y perpetua, que en la política moderna es equivalente al destierro romano o de la Grecia antigua o la muerte civil del código de Vélez Sarsfield, que cuando te metían preso no te permitían ver a tus hijos ni disponer de tus bienes y tampoco pude vota”.

Esta opinión no es compartida por muchos juristas y dirigentes políticos. Graciela Camaño, ex diputada nacional y abogada constitucionalista, consideró que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido de manera reiterada que el amparo no puede emplearse para dejar sin efecto sentencias firmes, salvo supuestos verdaderamente excepcionales en los que la lesión constitucional sea actual, grave y no exista otra vía judicial idónea”.

“Nadie puede ir a ningún organismo internacional para que emita un fallo. Primero tiene que haber un dictamen de la Comisión de Derechos Humanos. No se puede ir directo a la Corte Internacional. Primero pasan por la comisión especial de la ONU y piden que se revise el proceso. Eso lleva todo un tiempo y luego viene el segundo paso”, explicó Camaño, quien recordó que en la Constituyente de 1994, de la que también participaron Néstor y Cristina Kirchner, se incorporó la Corrupción como un delito en el artículo 36 como Traición a la Patria. Entonces, la inhabilitación penal que pesa en su contra no es un capricho de un juez sino de la propia Justicia Internacional, que la emparenta con los golpes militares y la interrupción de los gobiernos democráticos”, afirmó la ex legisladora.