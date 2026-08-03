Uruguay descarta mediar ante los cruces de Milei y Lula Da Silva

El Gobierno de Uruguay desestimó este lunes adoptar un rol mediador en la creciente tensión diplomática entre Argentina y Brasil, desencadenada por los reiterados y fuertes cuestionamientos del presidente Javier Milei contra su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, según declaró el canciller Mario Lubetkin.

“Este es el momento de pensar más en construir que en confrontar o generar choques internos”, aseveró el ministro de Relaciones Exteriores uruguayo, Mario Lubetkin, tras disertar en un encuentro en Montevideo que reunió a postulantes a la secretaría general de las Naciones Unidas.

El pronunciamiento del canciller se produjo luego de que el mandatario argentino insistiera en calificar de “ladrón” y “corrupto” al jefe de Estado brasileño en una entrevista periodística.

El hecho desencadenó un conflicto diplomático entre ambos países, al punto que el Palacio de Planalto llamó a consultas a su embajador en Buenos Aires.

El embajador brasileño, Julio Bitelli, aún no regresó a la Capital Federal paa retomar sus habituales labores.

Si bien el ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, intentó minimizar el incidente diplomático, descartando cualquier posibilidad de romper vínculos con el país vecino y principal socio, el domingo Milei volvió a tensar la cuerda al calificar a Lula de “ladrón” tres veces seguidas.

Lubetkin ratificó que la gestión del presidente Yamandú Orsi sigue los acontecimientos “muy de cerca”, aunque remarcó que se trata de un “diálogo entre brasileros y argentinos”, descartando así cualquier tipo de facilitación o intermediación.

La tensión entre Milei y Lula afecta la región

A su vez, el canciller expresó su preocupación por el impacto de esta disputa en la agenda de la región: “Cualquier elemento de tensionamiento del Mercosur no ayuda para nada. Creo que no ayuda, tensiona y no facilita en un momento tan importante”.

En ese contexto, instó a moderar las posturas de cara a los desafíos externos del bloque.

“Está claro que para nosotros tienen que bajar estas tensiones, pensar una lógica de Estado y de Presidencia, porque el Mercosur está en un momento extraordinario con la Unión Europea, con el EFTA y en el diálogo con los asiáticos”, subrayó el canciller uruguayo.