Incertidumbre en Punta del Este: la familia de Pepa Almendra apunta contra la Policía e investiga la búsqueda

La familia de Pepa Almendra, la joven hallada sin vida en Punta del Este, contrató representación legal para revisar el accionar policial y fiscal durante su búsqueda.

En disconformidad con el desarrollo de la investigación tras el trágico hallazgo del cuerpo de la joven de 18 años el pasado martes 28 de julio en Uruguay, la familia de Pepa Almendra resolvió designar al abogado Rafael Silva para que analice en detalle las actuaciones institucionales. La defensa confirmó que se presentará en la sede judicial con el objetivo de acceder formalmente al legajo del caso y reconstruir la línea de tiempo del operativo de búsqueda.

El letrado precisó que el foco estará puesto en evaluar qué instrucciones emitió la Fiscalía, cuáles fueron los protocolos activados por la seccional policial interviniente y qué nivel de coordinación existió entre ambas dependencias mientras se intentaba dar con el paradero de la adolescente. "Queremos tener todas las respuestas", remarcaron desde el entorno familiar al exigir precisión sobre la evidencia recabada en las primeras horas.

El hallazgo en Playa Mansa y las hipótesis oficiales El cuerpo de la joven fue localizado por personal de Prefectura a la altura de la parada 5 de Playa Mansa, en Punta del Este. A pesar de los interrogantes planteados por los allegados, desde la Policía de Maldonado indicaron inicialmente que no existían elementos en la escena que permitieran apartarse de la hipótesis de un suicidio.

Sin embargo, los allegados a la joven continúan a la espera de que las autoridades les restituyan los bienes personales y objetos que fueron encontrados junto al cuerpo, mientras persisten las dudas sobre la eficacia de los rastrillajes.