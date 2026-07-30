Encontraron muerta a una joven argentina en Punta del Este y la Justicia local analiza fuertes hipótesis

Una joven argentina de 18 años que era intensamente buscada en Uruguay fue hallada sin vida en las últimas horas en la parada 5 de Playa Mansa, en Punta del Este. La víctima, identificada como Pepa Almendra Vergara di Benedetto, residía desde hacía un tiempo en el país vecino junto a parte de su familia, la cual había radicado la denuncia por paradero luego de perder contacto con ella el pasado lunes 27 de julio.

Según las fuentes policiales locales, la adolescente había sido vista por última vez cuando se dirigía hacia una biblioteca en el centro del departamento de Maldonado. A partir de la radicación de la denuncia, las fuerzas de seguridad uruguayas y sus allegados desplegaron un amplio operativo de búsqueda que incluyó rastrillajes en la franja costera y el análisis de sistemas de videovigilancia públicos y privados.

El lugar del hallazgo del cuerpo La reconstrucción de las últimas horas a través de las cámaras El avance de la investigación fue posible gracias a la reconstrucción detallada del trayecto que realizó la joven antes de su desaparición. En primer lugar, un chofer de ómnibus se presentó ante la Policía para confirmar que la había transportado, aportando datos clave sobre sus primeros desplazamientos por la zona.

Posteriormente, los registros fílmicos del Ministerio del Interior y de edificios sobre la rambla permitieron ubicar a la adolescente en las inmediaciones del hotel Enjoy Punta del Este, caminando en dirección a la franja costera. Sin embargo, el rastro visual de las cámaras se interrumpió abruptamente a la altura de la parada 5 de Playa Mansa, el lugar exacto donde las cuadrillas de búsqueda concentraron sus operativos.

X/@emekavoces El hallazgo del cuerpo y las pericias iniciales Efectivos de la Prefectura de Maldonado localizaron el cuerpo de la joven entre unos arbustos en la zona costera señalada. De acuerdo con los primeros informes forenses, el deceso se habría producido poco tiempo antes del hallazgo.