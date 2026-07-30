Robó la rueda de una camioneta, huyó en un auto robado y fue detenido tras una persecución

El hombre fue detenido luego de una persecución. En el vehículo una rueda sustraída, herramientas usadas en el robo y una patente que no pertenecía al rodado.

El malviviente fue detenido tras una persecución desatada luego de que avistara a los efectivo y se diera a la fuga.

Un hombre de 25 años fue detenido durante la noche del miércoles, luego de intentar escapar tras el robo de la rueda de auxilio de una camioneta estacionada en Ciudad. Durante el procedimiento, la Policía descubrió que además circulaba en un automóvil con pedido de secuestro y una patente adulterada.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió cerca a las 20 sobre calle Juan y Mateo Clark al 500, luego de que un llamado a la línea de emergencia 911 alertara sobre dos sujetos que intentaban sustraer las ruedas de una Toyota Hilux.

Fueron capturados tras una persecución Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Ciudad (UEP) observaron un Peugeot 308 gris que emprendió la fuga. Tras una persecución, el vehículo fue interceptado en la intersección de calles Pedro J. Godoy y Renato Zanzin, en Godoy Cruz, donde lograron aprehender a su conductor.

Durante la requisa del automóvil, los policías secuestraron una rueda de auxilio perteneciente a la camioneta afectada y distintas herramientas que habrían sido utilizadas para cometer el robo.

Además, constataron que el Peugeot circulaba con una patente diferente a la grabada en los cristales y que correspondía a un vehículo con pedido de secuestro por un hecho de hurto agravado registrado en junio de 2026.