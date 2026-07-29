Un hombre fue detenido tras saquear una guardería y escapar con alimentos en Las Heras

El malviviente fue interceptado y detenido a pocos metros del establecimiento con la mercadería sustraída.

El sospechoso fue detenido a pocos metros de la guardería con los alimentos robados.

Un hombre de 44 años fue detenido durante la madrugada luego de ingresar a robar a una guardería del barrio Mathiu, en Las Heras, de donde sustrajo varias cajas con alimentos que fueron recuperadas minutos después por la Policía.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 3 , cuando un llamado a la línea de emergencias 911 alertó sobre la presencia de un intruso dentro del establecimiento.

Robo alimentos de una guardería Con los datos aportados, efectivos policiales desplegaron un operativo en las inmediaciones y lograron interceptar al sospechoso a pocos metros de la guardería, mientras llevaba consigo los alimentos que habían sido robados del interior.

Tras interceptarlo y detenerlo, los uniformados recuperaron la mercadería, que fue secuestrada y posteriormente restituida a la institución.

Asimismo, efectivos confirmaron que el sospoechoso registraba antecedentes por una causa de agresión en el año 2000 y otra por robo simple en grado de tentativa en 2002.