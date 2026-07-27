Robó una camioneta, fue detenido y quedó vinculado a un intento de asalto en Luján

El sospechoso fue identificado y detenido a partir del sistema de videovigilancia. Durante el procedimiento recuperaron los elementos robado y un cuchillo.

Un hombre de 26 años fue detenido la noche del domingo en Luján de Cuyo, acusado de robar distintos elementos del interior de una camioneta estacionada. Tras su aprehensión, la investigación sumó un nuevo elemento cuando otro vecino denunció haber sido víctima de un intento de asalto y describió a un sospechoso con características que coincidían con las del detenido.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió pasada las 23 en la intersección de calle Colombres y Santa María de Oro, luego de que las cámaras de videovigilancia del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) detectara a un hombre dañando la cobertura plástica de una camioneta para sustraer objetos del interior.

Fue denunciado por otro hecho Con la información obtenida, personal policial desplegó un operativo que permitió localizar y detener al sospechoso. Durante la requisa secuestraron dos techos de gazebo y un cuchillo serrucho, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

Mientras se desarrollaba el procedimiento, un vecino denunció que minutos antes un hombre había intentado asaltarlo bajo amenazas con un arma blanca en inmediaciones de calles Sargento Cabral y Azcuénaga. Según indicaron las autoridades, las características físicas y de vestimenta aportadas coincidían con las del aprehendido, por lo que esa denuncia también fue incorporada a la causa.