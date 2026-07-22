Robó un comercio en Maipú, se escondió dentro del lugar y fue descubierto oculto entre cartones

El operativo permitió localizar a uno de los sospechosos cuando intentaba ocultarse dentro del comercio tras el robo de mercadería.

El malviviente fue capturado en el interior del comercio tras ser descubierto mientras se ocultaba entre cartones. Foto: ALF PONCE MERCADO / MDZ

Un hombre fue detenido durante la madrugada de este jueves luego de ser descubierto mientras participaba del robo de mercadería en un autoservicio ubicado en el departamento de Maipú. El procedimiento se desarrolló tras una alerta del Centro Estratégico de Operaciones (CEO) que permitió desplegar un operativo en el lugar y localizar a uno de los sospechosos dentro del predio.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió en un comercio situado sobre Ruta Provincial 50 y Agustín Álvarez, donde dos hombres fueron advertidos cuando sustraían distintos productos del establecimiento.

Fue hallado oculto entre cartones Con la información obtenida al momento del hecho, se montó un operativo que incluyó un rastrillaje en el interior del comercio, autorizado por el propietario del lugar.

Durante la inspección, uno de los sospechosos fue encontrado escondido debajo de cartones prensados, por lo que fue reducido y trasladado a comisaría por disposición de la Oficina Fiscal Maipú, que quedó a cargo de la investigación.