Dos hombres fueron detenidos tras ser descubiertos robando en una obra en Guaymallén

El operativo se inició tras una alerta del sistema de videovigilancia. Los detenidos intentaron escapar, pero fueron capturados tras una persecución.

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada en Guaymallén luego de ser descubiertos mientras robaban elementos de una obra en construcción. El operativo permitió recuperar los materiales sustraídos.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió a las 4, cuando operadores del Centro Estratégico de Operaciones (CEO)detectaron mediante las cámaras de seguridad a dos personas que ingresaban a un predio tras levantar la tela perimetral y comenzaban a sustraer distintos elementos.

Uno intentó esconderse en un descampado Con la información aportada por el sistema de monitoreo, efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió detener al primero de los sospechosos en las inmediaciones un puente.

El segundo hombre logró escapar hacia un zanjón, por lo que se montó un cerrojo con apoyo de drones de la División VANT. Tras un rastrillaje conjunto fue localizado oculto en un descampado y quedó detenido.