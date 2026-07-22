Asaltó a un hombre a punta de cuchillo, escapó y fue detenido a pocos metros del lugar

El sospechoso fue detenido por efectivos luego de que, junto a otro delincuente, asaltara a un trabajador para robarle un teléfono celular de alta gama.

El sospechoso fue detenido tras un patrullaje en las inmediaciones del lugar. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Un hombre de 36 años fue detenido durante la noche del martes en Guaymallén, acusado de participar en el robo a un trabajador, a quien junto a otro cómplice le sustrajo un teléfono celular mediante amenazas con armas blancas. Uno de los hombres logró escapar y permanece profugo.

De acuerdo con información policial, el hecho se registró alrededor de las 21, cuando empleados de una empresa alertaron a la Línea de emergencia 911 que uno de sus compañeros acababa de ser asaltado al ingresar a su lugar de trabajo.

Asalto a mano armada La víctima manifestó que fue sorprendida por dos delincuentes armados con cuchillos, quienes le robaron un iPhone 15 Pro Max y escaparon del lugar.

A partir de las características aportadas, efectivos policiales realizaron un patrullaje por la zona y lograron localizar a uno de los presuntos autores, quien fue detenido y quedó a disposición de la juaticia.