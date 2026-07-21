Tres adolescentes quedaron detenidos tras una persecución en Godoy Cruz

Los sospechosos intentaron escapar al advertir la presencia policial, pero fueron alcanzados y detenidos tras una breve persecución.

Tres adolescentes, dos de ellos menores de edad, fueron detenidos durante la tarde del lunes en Godoy Cruz luego de que la Policía les secuestrara un arma de fuego y municiones mientras realizaba patrullajes preventivos en el barrio La Gloria.

De acuerdo con información policial, el procedimiento ocurrió alrededor de las 18 en calle Terrada, en Godoy Cruz cuando efectivos recorrían la zona y escucharon varias detonaciones provenientes del interior de uno de los pasillos del barrio. Al dirigirse al lugar, observaron a tres jóvenes que emprendieron la fuga al advertir la presencia policial.

Capturados tras una persecución Tras una breve persecución, los efectivos lograron interceptarlos sobre calle Terrada. Durante el palpado de seguridad secuestraron una mochila que contenía un arma de fuego, municiones, proyectiles y vainas servidas.