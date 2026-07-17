Lo descubrieron in fraganti robando materiales de una empresa en del Parque Industrial Las Heras

El sospechoso robó materiales de una empresa de la Zona Industrial de Las Heras. Fue delatado por las cámaras y la alarma del lugar.

Un malviviente cayó la madrugada del jueves al ser descubierto in fraganti robando materiales en la zona industrial del Las Heras. El sospechoso aseguró que encontró los elementos en la vía pública, pero fue delatado por la alarma y el sistema de cámaras de seguridad de la empresa afectada. Por eso, terminó tras las rejas.

El episodio se registró pasadas las 5 del citado día mientras personal policial patrullaba las inmediaciones del Parque Industrial Las Heras (PILH) y detectaron sobre calle Santa Rita, entres las calles 3 y 6, a un sujeto que llevaba una estructura metálica verde, caños de PVC y canillas de plástico blancas.

La situación llamó la atención de los uniformados, que le frenaron el paso y le consultaron por el origen de los materiales. El sospechoso respondió que las había encontrado tiradas en la calle, pero, en ese instante, comenzó a sonar la alarma de un galpón de la empresa Cercuyo.

A raíz de eso, el individuo, identificado como Ezequiel Armando Valdez, de 28 años, fue aprehendido y lo subieron al microcalabozo de la movilidad, mientras se contuaba con las tareas de averiguación.

Complicado por las cámaras de seguridad Seguidamente, personal de la Guardia Urbana Municipal (GUM) localizó al propietario de la firma afectada, quien explicó que se dirigió hasta el galpón porque vio el robo a través de las cámaras de seguridad, filmación que exhibió a las autoridades.