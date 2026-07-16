Cómo sigue la investigación por el millonario asalto a una estación de servicio en Maipú

Detectives policiales y judiciales analizaban una serie de pruebas para avanzar sobre la identidad de los asaltantes que perpetraron un millonario robo en una estación de servicio de Maipú . Las sospechas apuntan a la existencia de un datero que haya aportado la información sobre el movimiento de ese dinero, que iba a ser depositado en un banco de la zona.

Uno de los principales elementos con los que cuentan los investigadores son las imágenes de las cámaras de seguridad de la estación de servicio Gulf Maipú , localizada en una esquina del cruce de calles Maza y Morón , que fue blanco del hecho de inseguridad.

Asimismo, se recolectaron los regístros fílmicos de otros aparatos apostados en las inmediaciones, con el objetivo de reconstruír el recorrido de los malvivientes. Y a eso se le sumaron las entrevistas que mantuvieron los efectivos de la Unidad Robos y Hurtos, de Investigaciones con el gerente y el encargado de la sucursal que sufrieron el atraco .

Por otro lado, una línea investigativa buscaba establecer si existió algún tipo de "ayuda interna" para los delincuentes, quienes, aparentemente, contaban con el dato de que se iba a trasladar una importante cantidad de dinero de esa estación de servicio, que correspondía a la recaudación de seis días: un total de $21.000.000 .

Habían pasado las 10 del lunes cuando el gerente de la estación de servicio Gulf , ubicada en el cruce de calles Maza y Morón , salió de su oficina con un bolso negro que contenía el dinero recaudado desde el pasado miércoles, siendo un total de 21 millones de pesos .

El objetivo, era trasladarlo a la sucursal más cercana del Banco Nación para depositarlo en la cuenta de la empresa. No obstante, cuando el gerente se estaba por subir al vehículo en el que lo esperaba el encargado, fue sorprendido por un delincuente armado.

Acto seguido, el sospechoso le apuntó con el arma de fuego y lo amenazó para que le entregar el bolso con el dinero. Una vez con el botín en su poder, el maleante huyó hacia calle Morón, donde lo esperaba un cómplice a bordo de una motocicleta, dándose ambos a la fuga hacia el este.

En el teatro del hecho trabajó personal de la División Robos y Hurtos, dependiente de Investigaciones, que desarrollaron una serie de tareas con el objetivo de avanzar sobre la identidad de los ladrones.