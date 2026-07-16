Festejaba el triunfo de Argentina y terminó apuñalado tras cruzarse con el ex de su pareja

Lo que comenzó como una multitudinaria celebración por el triunfo de la Selección Argentina frente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 terminó con un grave episodio de violencia en la ciudad de Paraná , Entre Ríos. Un hombre de 38 años fue apuñalado en el abdomen luego de protagonizar un enfrentamiento con el ex novio de su pareja.

El hecho ocurrió este miércoles por la noche, cerca de las 20, en las inmediaciones de la Plaza 1° de Mayo, frente a la Catedral, donde miles de personas se habían congregado para celebrar la clasificación del conjunto nacional.

Según la reconstrucción realizada por la Policía, la secuencia comenzó cuando una mujer de 29 años caminaba junto a su actual pareja. En ese momento se cruzaron con su exnovio, un hombre de 31 años, quien, de acuerdo con la denuncia, les realizó gestos provocadores que desencadenaron una discusión.

En medio del intercambio verbal también intervino la actual pareja del presunto agresor, quien habría golpeado a la mujer con una botella. La situación escaló rápidamente y los dos hombres comenzaron a pelear en medio de la multitud.

Debido a la gran cantidad de personas que participaban de los festejos, la denunciante no pudo observar con precisión cómo se desarrolló la agresión. Instantes después advirtió que su pareja tenía una profunda herida en el abdomen y pidió asistencia de inmediato.

La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital San Martín de Paraná, donde ingresó consciente, aunque debió ser intervenida quirúrgicamente por la gravedad de la lesión. Permanece internada mientras evoluciona favorablemente.

Enemistad de años

La investigación quedó a cargo de la fiscal de Delitos Complejos, Sonia Vives, quien ordenó las primeras medidas de prueba y la intervención de la División Homicidios. Los investigadores aguardan que el hombre pueda recuperarse para tomarle declaración y avanzar en el esclarecimiento del caso.

Las primeras averiguaciones revelaron que el conflicto entre ambos no sería reciente. Según trascendió, la enemistad se remonta a un homicidio ocurrido en 2017, causa en la que el hombre herido estuvo detenido hasta recuperar la libertad en 2024. La persona fallecida en aquel episodio era amiga del ahora señalado como presunto atacante.

Pese a este hecho de violencia, desde la Jefatura Departamental Paraná destacaron que el operativo de seguridad desplegado durante los festejos fue positivo. El jefe de Operaciones y Seguridad Pública, Jorge Pérez, sostuvo que la convocatoria fue incluso superior a la registrada durante las celebraciones del Mundial de Qatar y remarcó que la mayoría de los asistentes disfrutó de la jornada sin inconvenientes.

"Había muchísimas familias y jóvenes celebrando. Solo un grupo reducido protagonizó incidentes. Nuestra tarea fue garantizar que la ciudadanía pudiera festejar con tranquilidad y actuar cuando fue necesario", señaló el funcionario policial. La causa continúa bajo investigación para determinar las responsabilidades de cada uno de los involucrados.