Adolescente apuñalado a la salida de un colegio: hay tres demorados y la justicia investiga el motivo

La víctima, un estudiante, fue apuñalado por un grupo de jóvenes en la puerta de su colegio. Hay demorados, pero el atacante es inimputable debido a su edad.

El adolescente fue apuñalado a la salida de su colegio. El atacante es inimputable.

Nuevamente, un caso de violencia en el marco estudiantil ocurrió este jueves. Ocurrió en Viedma, Río Negro, al mediodía, donde un adolescente fue interceptado y apuñalado por un grupo de desconocidos a pocos metros del colegio al que asistía. Se conoció que el responsable del ataque es inimputable por su edad.

Los detalles del ataque a metros del colegio El hecho de sangre ocurrió cuando la víctima se retiraba de su jornada de clases. Según las primeras informaciones, el estudiante fue abordado por un grupo de jóvenes que no tendría relación alguna con la comunidad educativa.

El enfrentamiento se desencadenó sobre la calle Buenos Aires, a pocas cuadras del establecimiento. En medio de la riña, un menor de 15 años extrajo un arma blanca y le propinó una puñalada al herido.

Rápidamente, el joven fue trasladado al Hospital Zatti en compañía de su padre, donde recibió atención médica inmediata y se confirmó que la herida es superficial, por lo que se encuentra fuera de peligro.

Tres detenidos, pero el atacante es inimputable Tras el ataque, efectivos policiales que realizaban tareas de prevención en la zona céntrica montaron un operativo cerrojo que permitió dar con los agresores a pocas cuadras del lugar.