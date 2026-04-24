Caso Elías Piccirillo: pidieron que Jésica Cirio sea citada a declarar

La causa que investiga a Elías Piccirillo , por el procedimiento falso en el que detuvieron de manera ilegal a una pareja luego de “plantar” en su vehículo un kilo de cocaína y un arma robada, sumó un nuevo capítulo: pidieron que Jésica Cirio sea citada a declarar .

El planteo fue presentado por el Augusto Cassiau, abogado de Anahí Laprida, quien remarcó la relevancia del testimonio de la modelo dentro de la reconstrucción del caso. “Solicitamos que se cite a declarar como testigo a Jésica Cirio porque su testimonio es clave para reconstruir cómo se originó el hecho que terminó con la privación ilegítima de la libertad de la víctima”, sostuvo, en diálogo con MDZ .

Según explicó Cassiau, la medida es elemento central para avanzar en la investigación. “No se trata de una prueba más, sino de un elemento clave para entender quién organizó el encuentro, cómo se generó el contexto de confianza y cuál fue el rol de cada persona involucrada”, afirmó.

Elías Piccirillo, el nuevo novio de Jésica Cirio, está siendo investigado por la Justicia La ex conductora de La Peña de Morfi presentó a su nueva pareja en las redes sociales Foto: Instagram: @jesicacirio

En esa línea, la presentación judicial, a la que accedió MDZ , también sostiene que la declaración de Cirio permitiría aportar información directa sobre el episodio que culminó con la detención de Laprida y de su pareja Francisco Hauque.

Qué información podría aportar

De acuerdo con el escrito, la conductora estaría en condiciones de brindar detalles sobre aspectos determinantes del caso, entre ellos la invitación al encuentro en el que posteriormente Laprida habría sido privada de su libertad, el contexto previo y los movimientos del imputado antes y después del hecho.

Además, la defensa busca profundizar en la red de relaciones y vínculos entre los involucrados, un punto que consideran clave para entender la secuencia completa de los acontecimientos.

“No hay impedimento legal”

Cassiau también hizo hincapié en la viabilidad del pedido y descartó cualquier obstáculo jurídico para avanzar con la citación.

“No existe ningún impedimento legal para que declare, y su testimonio permitiría esclarecer el origen del hecho y evitar una reconstrucción incompleta o distorsionada de lo ocurrido”, señaló.

En ese sentido, el escrito presentado ante la Justicia sostiene que la incorporación de este testimonio resulta “indispensable” para garantizar una investigación completa.

La causa contra Elías Piccirillo

El origen de la causa remite a un hecho de extrema gravedad ocurrido tiempo atrás, luego de una cena en el Palacio Duhau. De acuerdo con la denuncia, Laprida y Hauque habrían sido privados ilegítimamente de su libertad en el marco de un operativo presuntamente armado, en el que habrían intervenido efectivos policiales.

Detención de Elías Piccirillo por Prefectura Foto: Prefectura Naval Argentina. Elías Piccirillo detenido. Prefectura Naval Argentina

La Justicia Federal consideró que el procedimiento que se llevó a cabo el 18 de enero de 2025 fue irregular y ordenó anular la detención. La jueza María Eugenia Capuchetti sospecha que se trató de un armado para incriminar al empresario y sacarlo de circulación.

En la investigación también quedaron involucrados Carlos “Lobo” Smith, custodio cercano a Piccirillo, y el comisario Iván Helguero, de la División Robos y Hurtos.