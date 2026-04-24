En medio del juicio por Maradona, la Justicia dio un fuerte revés contra Matías Morla y las hermanas del "10"

Casación dio un duro golpe judicial a Morla y a dos hermanas de Maradona, entre otros, por el control de la marca del fallecido. Rechazaron los recursos presentados, confirmaron sus procesamientos y mantienen firmes las restricciones comerciales.

Matías Morla y las hermanas de Diego Armando Maradona recibieron un duro revés judicial por el control de la marca.

Mientras avanza el juicio por el delito de homicidio simple con dolo eventual por la muerte de Diego Armando Maradona, la Justicia avanzó este viernes en otro de los conflictos legales que rondan la figura del ídolo argentino. Se trata del proceso judicial por la presunta explotación ilegal de la marca Maradona, por la que están acusados el abogado Matías Morla y dos hermanas del "10". Concretamente, los jueces de Casación rechazaron los recursos de la defensa y confirmaron el procesamiento.

Por medio de dos fallos, los magistrados de la Sala de Turno de la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Alberto Huarte Petite y Jorge Luis Rimondi, dictaron el rechazo de los planteamientos de la defensa de los imputados por explotación y apropiación ilegal de las marcas Maradona. Así, el proceso judicial seguirá su curso y se mantienen las restricciones comerciales dictadas anteriormente.

Quiénes son los acusados y los argumentos presentados Concretamente, los imputados en esta causa son Matías Morla, Claudia y Rita Maradona, Christian Pomargo, Sergio Garmendia y Sandra Iamposlky. Además de la empresa Sattiva S.A.

Sus abogados defensores argumentaron que las decisiones de las instancias anteriores (como el procesamiento o la prohibición de usar las marcas) les causaban efectos que "no podrían ser reparados útilmente por una sentencia posterior". En el caso de la empresa, se alegó una afectación directa al derecho de propiedad y al derecho de ejercer una industria lícita debido a la imposibilidad de contratar sobre las marcas de Diego Maradona.

Así, el pedido llegó a Casación, desde donde determinaron que los acusados no lograron demostrar un perjuicio real e insubsanable. Calificaron que los reclamos de Sattvica S.A. no explicaban concretamente cómo se dañaban sus derechos.