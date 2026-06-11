Delincuentes armados sorprendieron a un joven, lo encañonaron y le robaron el auto

La víctima fue interceptada por dos delincuentes armados que la amenazaron para apoderarse de su vehículo y escapar.

El joven fue interceptado por delincuentes armados que lo despojaron de su vehículo y escaparon. Foto: Santiago Tagua/MDZ

Un joven de 19 años fue víctima de un violento asalto durante la noche del miércoles en Maipú, cuando dos delincuentes armados lo interceptaron y le robaron el automóvil. Tras el robo del vehículo, los sospechoso se dieron a la fuga antes de la llegada de los efectivos.

De acuerdo con información policial, el hecho ocurrió alrededor de las 22 en la intersección de Lamadrid y Acceso Este, cuando la víctima circulaba por la zona a bordo de un Ford Focus y fue sorprendida por los asaltantes.

Lo amenazaron con arma de fuego Bajo amenazas con un arma de fuego, los delincuentes obligaron al conductor a descender del vehículo y escaparon del lugar llevándose el rodado.