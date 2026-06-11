Polémica en el caso Elías Piccirillo: la defensa denunció anomalías en un operativo que duró cinco horas

La molestia de la defensa de Elías Piccirillo se debe a los tiempos y el manejo del material audiovisual. Un recorrido que en la realidad toma seis minutos se tardó cinco horas.

La reconstrucción judicial del caso de Elías Piccirillo, acusado de plantar droga y un arma en el vehículo de Francisco Hauque, finalizó tras un tenso operativo de cinco horas en Puerto Madero. Sin embargo, desde la defensa aquejaron que el procedimiento acumuló múltiples fallos técnicos y logísticos que derivarán en impugnaciones por parte de la defensa.

El operativo comenzó el pasado miércoles después de las 17:00 con un objetivo claro, que era recrear el recorrido exacto que realizó Hauque la noche del 17 de enero de 2025. Según la hipótesis principal, Hauque pasó a buscar a Piccirillo por la Torre SLS de Puerto Madero. Este último se habría ubicado en el asiento trasero vistiendo un saco donde presuntamente ocultaba el armamento y los estupefacientes que luego abandonó dentro del Audi Q8.

Impugnarán el operativo Al concluir las cinco horas de peritaje, Gastón Francone, abogado defensor de Piccirillo, adelantó que impugnarán la medida debido a lo que consideró un operativo plagado de diligencias erróneas. En este sentido, detalló que se utilizó un pantalón con bolsillos que no estaba incorporado en la causa y que no era idéntico al que muestran las filmaciones que tenía Piccirillo puesto. Además, el letrado explicó que la morfología de los paquetes no era idéntica a los secuestrados en la causa, y que el arma y la manga de buzo tampoco eran de iguales características a las utilizadas en el momento de la acusación.

Respecto a la participación de su cliente, el abogado destacó que Piccirillo no lo hizo de manera activa porque pusieron actores que son policías, por lo que él solo pudo observar la escena.

Otro detalle clave que sumó el defensor es que no se logró hacer la prueba dentro del Hotel SLS debido a que la fiscalía no llevó el permiso de autorización del juez. Asimismo, la defensa denunció que no tuvo acceso al habitáculo en el momento de la reconstrucción dentro del vehículo, por lo que no pudieron ver cómo el actor lograba acomodar los objetos.