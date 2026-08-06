Allanamientos y cinco detenidos por una serie de violentos robos de bicicletas en Godoy Cruz

Cinco presuntos asaltantes fueron detenidos este jueves durante ocho allanamientos por una serie de robos de bicicletas en Godoy Cruz . Se trata de presuntos miembros de una banda delictiva que abordaba las víctimas en la vía pública y las amenazaba con armas de fuego , provocandoles en ocasiones lesiones para sustraerles los rodados.

La investigación se inició a partir de diferentes denuncias registradas durante las últimas semanas y quedó en manos de la Unidad Investigativa Departamental Godoy Cruz ( UID ), bajo las directivas de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores .

A través de entrevistas, tareas de campo y el análisis de la información recolectada en los diferentes expedientes, los pesquisas comenzaron a encontrar conexiones entre los hechos y avanzaron sobre un grupo de sospechosos que operaría en diferentes sectores del departamento.

Con las pruebas reunidas, la Justicia autorizó ocho allanamientos simultáneos para avanzar sobre los domicilios vinculados con los investigados.

Los procedimientos terminaron con cinco sospechosos detenidos y el secuestro de cuatro bicicletas que estarían relacionadas con los robos investigados.

Además, durante las requisas los efectivos encontraron un arma de fuego y cocaína, por lo que esos elementos fueron secuestrados y quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Durante las medidas judiciales se incautaron bicicletas de dudoso origen, un arma de fuego y cocaína. Gentileza.

Ahora, una de las tareas de los investigadores será determinar a cuáles de los hechos denunciados corresponden las bicicletas recuperadas y establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos.

La pesquisa también buscará establecer si existen otros integrantes de la presunta banda y si el grupo puede estar relacionado con más robos de bicicletas cometidos recientemente en Godoy Cruz.