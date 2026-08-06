Rescataron a una joven de 20 años que denunció amenazas y era explotada sexualmente por una organización
La Policía Bonaerense detuvo a cuatro personas tras una investigación realizada; la víctima también manifestó tener retenida la documentación y el teléfono.
Una joven de 20 años que era víctima de explotación sexual fue rescatada por la Policía Bonaerense, que detuvo a cuatro personas acusadas de integrar una organización que operaba a través de un sitio pornográfico. La investigación fue llevada adelante por la SubDDI Villa Gesell, dependiente de la DDI Dolores, en conjunto con la DDI La Plata.
Cómo comenzó la investigación
La causa se inició el 29 de julio, cuando una mujer de 41 años denunció que su hija había sido captada para ejercer la prostitución. Según lo relatado, a la joven le ofrecieron un trabajo en Pinamar, donde le realizaron una sesión de fotos que luego fue publicada en una página pornográfica.
La situación se agravó cuando la joven manifestó la intención de regresar a su casa. Allí recibió amenazas para impedir que abandonara la organización. Posteriormente fue trasladada a La Plata, donde, según explicó, permaneció bajo amenazas y con la documentación, el teléfono celular y el dinero obtenido por los servicios sexuales retenidos.
Las tareas investigativas permitieron determinar la existencia de una estructura dedicada a captar, trasladar y explotar sexual y económicamente a mujeres mediante un sitio denominado “Gemidos TV”. En el caso de la víctima rescatada, sus fotografías eran publicadas bajo el seudónimo "Lolita".
El giro de la causa y la declaración ante el fiscal
El 5 de agosto, la joven se presentó espontáneamente en la DDI La Plata acompañada por otra mujer. Desde esa dependencia se contactó al fiscal Walter Mercuri, titular de la UFI N° 8 de General Madariaga, quien mantuvo una videollamada con la víctima. Ante su figura, la joven afirmó que era retenida bajo amenazas y obligada a trabajar para la organización.
Durante su declaración, la víctima identificó como presunta líder de la organización a Luana Débora Judit Meza Romero, una mujer de 40 años, oriunda de Villa Gesell. Según fuentes judiciales citadas en la causa, Meza Romero había sido condenada en 2025 a dos años de prisión en otra investigación vinculada con explotación de mujeres.
Los allanamientos ordenados por la Justicia
El Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores ordenó dos allanamientos: uno en un edificio ubicado sobre la Avenida Libertador, en Pinamar y otro en la calle 63 entre 7 y 8, en La Plata.
En dichos accionares, la Policía secuestró cinco teléfonos celulares, una notebook y una tablet, además de diversos elementos vinculados a la investigación. Entre ellos había 79 prendas de contenido erótico, cinco juguetes sexuales, dos pares de zapatillas femeninas y una gorra, entre más objetos.
También fueron incautados dos preservativos con restos que serán sometidos a peritajes, un protector íntimo femenino, $3.397.500 en efectivo, 1.100 dólares, el DNI de la joven rescatada y más documentación.