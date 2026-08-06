Rescataron a una joven de 20 años que denunció amenazas y era explotada sexualmente por una organización

Una joven de 20 años que era víctima de explotación sexual fue rescatada por la Policía Bonaerense , que detuvo a cuatro personas acusadas de integrar una organización que operaba a través de un sitio pornográfico. La investigación fue llevada adelante por la SubDDI Villa Gesell , dependiente de la DDI Dolores , en conjunto con la DDI La Plata .

La causa se inició el 29 de julio , cuando una mujer de 41 años denunció que su hija había sido captada para ejercer la prostitución. Según lo relatado, a la joven le ofrecieron un trabajo en Pinamar , donde le realizaron una sesión de fotos que luego fue publicada en una página pornográfica.

La situación se agravó cuando la joven manifestó la intención de regresar a su casa . Allí recibió amenazas para impedir que abandonara la organización . Posteriormente fue trasladada a La Plata , donde, según explicó, permaneció bajo amenazas y con la documentación, el teléfono celular y el dinero obtenido por los servicios sexuales retenidos.

Las tareas investigativas permitieron determinar la existencia de una estructura dedicada a captar, trasladar y explotar sexual y económicamente a mujeres mediante un sitio denominado “Gemidos TV” . En el caso de la víctima rescatada, sus fotografías eran publicadas bajo el seudónimo " Lolita" .

El 5 de agosto , la joven se presentó espontáneamente en la DDI La Plata acompañada por otra mujer. Desde esa dependencia se contactó al fiscal Walter Mercuri , titular de la UFI N° 8 de General Madariaga , quien mantuvo una videollamada con la víctima. Ante su figura, la joven afirmó que era retenida bajo amenazas y obligada a trabajar para la organización .

Durante su declaración, la víctima identificó como presunta líder de la organización a Luana Débora Judit Meza Romero, una mujer de 40 años, oriunda de Villa Gesell. Según fuentes judiciales citadas en la causa, Meza Romero había sido condenada en 2025 a dos años de prisión en otra investigación vinculada con explotación de mujeres.

Los allanamientos ordenados por la Justicia

El Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores ordenó dos allanamientos: uno en un edificio ubicado sobre la Avenida Libertador, en Pinamar y otro en la calle 63 entre 7 y 8, en La Plata.

En dichos accionares, la Policía secuestró cinco teléfonos celulares, una notebook y una tablet, además de diversos elementos vinculados a la investigación. Entre ellos había 79 prendas de contenido erótico, cinco juguetes sexuales, dos pares de zapatillas femeninas y una gorra, entre más objetos.

También fueron incautados dos preservativos con restos que serán sometidos a peritajes, un protector íntimo femenino, $3.397.500 en efectivo, 1.100 dólares, el DNI de la joven rescatada y más documentación.