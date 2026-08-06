Jujuy: rescatan en helicóptero a una mujer de 76 años tras pasar dos noches en los cerros

Una mujer de 76 años fue rescatada con vida tras permanecer dos noches a la intemperie en una zona montañosa de difícil acceso en Caspalá , en el departamento de Valle Grande, en Jujuy . La víctima había caído de la mula en la que se desplazaba y fue evacuada en un helicóptero sanitario hasta el Hospital Pablo Soria, en la capital provincial.

Al ingresar al centro de salud, los médicos constataron que presentaba una fractura de fémur izquierdo y una luxación en el hombro izquierdo. A pesar del tiempo que permaneció inmovilizada y expuesta a las bajas temperaturas, las autoridades informaron que su estado general era favorable.

El accidente ocurrió en el paraje Salle, una región de alta montaña sin caminos definidos. La mujer quedó aislada hasta que un baqueano la encontró y, tras conseguir señal telefónica, logró dar aviso a los servicios de emergencia, lo que permitió poner en marcha un amplio operativo de rescate.

Mientras el helicóptero sanitario permanecía listo para despegar, un equipo integrado por 14 rescatistas inició una caminata de aproximadamente 12 horas para llegar hasta la paciente, brindarle las primeras atenciones e inmovilizarla.

Una vez que el grupo terrestre confirmó un punto seguro para la extracción, la aeronave realizó la evacuación aérea y trasladó a la mujer al Hospital Pablo Soria. La coordinación entre los equipos permitió reducir al mínimo los tiempos de rescate en un escenario de extrema complejidad.

El operativo demandó más de 24 horas entre el despliegue terrestre y el traslado aéreo. Desde el SAME destacaron el trabajo conjunto de todos los organismos involucrados, mientras que autoridades de Caspalá calificaron la intervención como un "rescate heroico" y recordaron la importancia de extremar las medidas de seguridad al transitar por zonas de montaña, especialmente sin medios de comunicación alternativos.