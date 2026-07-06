Una mujer sufrió una fuerte caída en el cerro El Gateado y debió ser evacuada en helicóptero

La mujer sufrió una caída mientras descendía el cerro El Gateado junto con familiares. Debió ser asistida debido a que no podía descender por sus medios.

La mujer fue rescatada por efectivos de la Patrulla de Rescate, quienes la auxiliaron y garantizaron su traslado seguro tras la caída.

Un mujer debió ser asistida durante la tarde del domingo en el cerro El Gateado, tras sufrir un aparatosa caída mientras ascendía junto con familiares. Efectivos de la Unidad de Patrulla de Restace (UPRAM) y Cuerpo de Aviación Policial (CAP) asistieron a la mujer en el lugar.

De acuerdo con información policial, el operativo inicio a las 16, luego de que un efectivo policial que se encontraba en el lugar, alertara que una mujer había sufrido una descompensación mientras ascendía el Cerro El Gateado por el sendero Mal Paso, lo que provocó que cayera y sufriera una lesión en una de sus piernas, quedando imposibilitada para continuar el descenso por su cuenta.

El operativo de rescate Tras el aviso, se activó el protocolo de rescate y personal de la Unidad de Patrulla de Restace (UPRAM) se dirigió a donde se encontraba la mujer. En el lugar, efectivos asistieron, hidrataron, inmovilizaron y trasladaron a la víctima en una camilla hasta un punto seguro.

La mujer debió ser traslada en helicóptero ya que no podía seguir el recorrido por su cuenta. Posteriormente, un helicóptero del Cuerpo de Aviación Policial (CAP), con personal médico a bordo, despegó hacia la zona y concreto el traslado seguro hasta la base Cóndor.

En el lugar, la víctima fue asistida y evaluada por personal del Servicio de Emergencia Coordinado (SEC), donde los profesionales diagnosticaron un traumatismo en la pierna derecha.