La recaudación de Mendoza registró una caída en sus primeros seis meses del año

Mendoza registró una caída de la recaudación provincial en los primeros seis meses del año, y si bien se notan algunos signos de recuperación local, no alcanza para cubrir toda la baja de los recursos que experimentó la provincia en el acumulado de este 2026, tanto en los recursos que recauda como también sumando los ingresos de origen nacional producto de la coparticipación federal de impuestos.

Según información oficial provista por el ministerio de Hacienda, l a recaudación de Mendoza en junio se incrementó un 3,6% en términos interanuales (comparado con junio del 2025), principalmente impulsado por una suba de un 46,7% de regalías, un 22,4% de ingresos varios, un 20% en el Impuesto Automotor y un 14,5% del Impuesto Inmobiliario. En contraposición, cayó un 18,7% la recaudación de Sellos y el mayor impuesto provincial, que es Ingresos Brutos (IIBB), registró una caída del 1,8%.í

No obstante, el número general de los recursos de Mendoza, cuando se suma la coparticipación federal de impuestos, quedaron en rojo en términos reales tanto en junio como también en el acumulado 2026.

En los datos frescos de junio , los recursos de origen nacional cayeron un 5,5% en términos interanuales . Si bien la coparticipación más los recursos de regímenes especiales subieron un 3,3%; la estrepitosa caída en los fondos del financiamiento educativo, que estuvieron en rojo en un 33%, explican ese 5,5% negativo.

Si nos posicionamos sobre el primer semestre de 2026, Mendoza recaudó un total de $ 2.4 billones en concepto de ingresos de origen nacional y provincial, lo que significó una disminución del 2,2% en términos reales (quitando la incidencia de la inflación) en los primeros seis meses del año, si se compara con el mismo tramo del 2025.

La recaudación de Mendoza fue de $1.4 billones de ingresos obtenidos por el régimen de coparticipación nacional, que la Nación envía automáticamente a las provincias por la recaudación de impuestos como IVA, ganancias, combustibles, entre otros.

En tanto, en los recursos que cobra la provincia, se destacan $677.940 millones de la recaudación del impuesto sobre los Ingresos Brutos, $107.121 millones de regalías, $66.607 millones del impuesto a los sellos, $64.501 millones de automotor y $47.875 millones de impuesto inmobiliario.

A fin de cuentas, si bien Mendoza recuperó en parte en el mes de junio, como ya se informó, la caída pronunciada de comienzos de año, sumada a la de la coparticipación nacional, incidieron en este dato rojo del primer semestre.

Caída I: coparticipación federal

Entre enero y junio, la coparticipación federal de Mendoza experimentó una disminución de 3,2% en términos reales. Este fenómeno responde, según el Gobierno Provincial, "a la alta base de comparación que dejaron los ingresos atípicos de 2025 relacionados con la moratoria y blanqueo de capitales, junto con una caída en la recaudación en el IVA aduanero por apreciación cambiaria y reducción de percepciones aduaneras".

En contraste, la recaudación de Impuesto a las Ganancias acumuló un leve aumento como consecuencia de modificaciones normativas que generaron ingresos extraordinarios durante el mes de mayo.

Caída II: recursos provinciales

En cuanto a los ingresos de origen provincial, estos también disminuyeron un 0,6% en términos reales en los seis primeros meses del año.

Entre los recursos provinciales, se destacó el aumento del 1,9% en la recaudación de IIBB en términos reales, el principal tributo local. Este resultado "refleja un comportamiento heterogéneo entre rubros, mientras algunos sectores registran caídas en su recaudación real, otros muestran expansión, siendo establecimientos financieros el rubro que más contribuyó al crecimiento. Este aumento se da en un contexto de política de reducción de alícuotas", dijeron desde la cartera de Hacienda, que comanda Víctor Fayad.

La recaudación de los impuestos patrimoniales (Automotor e Inmobiliario) disminuyó un 0,8% en términos reales durante la primera mitad de 2026 respecto del mismo período del año anterior.

En el caso del Impuesto Automotor, se observó una caída del 5,1%, explicada por la disminución en los precios de los vehículos, lo que contrajo la base imponible.

En cuanto al Impuesto Inmobiliario, se registró un aumento del 5,6%, debido a un cambio de metodología en la zonificación y avalúo de los inmuebles.

La recaudación de regalías, principalmente por la extracción de hidrocarburos, disminuyó 7,3% en términos reales con respecto a los primeros seis meses de 2025. La disminución en la recaudación de este concepto se explica por la caída en la producción de petróleo, los menores porcentajes a tributar establecidos para nuevas concesiones y por la disminución del tipo de cambio real.

Por su parte, la caída en la recaudación de Sellos (-12,4% en términos reales) se explica "especialmente por la política implementada de reducción escalonada de alícuotas", finalizaron.