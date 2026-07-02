Golpe a la recaudación: las retenciones se desplomaron y arrastraron los ingresos

La recaudación tributaria nacional registró en junio una caída real interanual del 7,4%, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal ( IARAF ). Los ingresos totales alcanzaron los $ 20.017.103 millones, lo que representó una variación de 23,7% contra el mismo mes de 2025, frente a una inflación del 33,2%, tras calcular un IPC mensual del 1,9%.

Aunque puede observarse que buena parte del resultado negativo se debe a los impuestos vinculados al comercio exterior, fundamentalmente por la baja de retenciones a los diferentes productos agrícolas, la realidad es que afectó a casi todos los rubros. De hecho si no se toma en cuenta la baja de los impuestos a las exportaciones, los ingresos tributarios aún siguen en un 4,3% negativo.

El tributo con la mayor contracción fue precisamente el de derechos de exportación, con una caída real interanual del 45,9% que vio una fuerte reducción tras la baja de retenciones con un impacto de casi tres puntos porcentuales de la baja.

El otro ítem con una explicación por fuera de la dinámica económica fue la la baja de impuestos internos y Ganancias. La prórroga de la declaración jurada de impuestos a personas físicas del año 2025 hizo que el mes de julio de este año viera una fuerte caída interanual, por lo que impuestos internos cedió 19,7% y Ganancias 16,7%.

Otros dos ítems, sin embargo, generan un fuerte llamado de atención para las cuentas públicas. Son los que tienen directamente que ver con el consumo, entre ellos el principal impuesto nacional. El IVA neto de devoluciones y reintegros tuvo una baja del 4% en términos reales respecto a junio de 2025.

El segundo tributo de mayor importancia relativa, que es el de aportes y contribuciones de la seguridad social cayó un 2,9% real interanual debido a la debilidad del salario real y un fuerte descenso de empleo formal.

En tanto, sólo dos tributos destacados tuvieron un impacto positivo en la recaudación: el impuesto a los combustibles que subió un 27,6% por el fuerte incremento de precios y Bienes Personales que mejoró un 9,5%.

En la medición del acumulado de 2026, los números de recaudación tributaria nacional muestran una disminución del 5,3% real interanual, siempre bajo el supuesto de una inflación de 1,9% en junio. Al excluir los tributos asociados al comercio exterior que bajaron por decisión política, la caída acumulada sería del 3,6%.

Impacto en las provincias

Los fondos que permanecen en manos del Gobierno nacional retrocedieron un 8,2% en términos reales durante junio, mientras que los recursos transferidos a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires cayeron un 5,9%. Expresadas en valores constantes de junio de 2026, estas variaciones implican una pérdida de recursos de $1,17 billones para la administración nacional y de $428.774 millones para las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. En conjunto, la disminución alcanza los $1,6 billones.