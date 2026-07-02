Quién es la joven bodeguera que liderará uno de los segmentos de mayor potencial

El vino a granel , uno de los segmentos con un potencial exportador millonario para el país que en los últimos meses se ha venido consolidando dentro de la producción vitivinícola argentina, renovó sus autoridades y eligió a una joven representante del sector bodeguero como su nueva presidente.

En la jornada del martes, se cumplió, por Asamblea General, el mandato de elección de las nuevas autoridades de la Cámara Argentina de Vinos a Granel. Así, por votación, los socios eligieron a Brunela Suriano, ingeniera agrónoma, egresada de la Universidad Nacional de Cuyo, que se desempeña actualmente como Export Manager de Vino a Granel en Bodega Juviar, liderando el desarrollo de mercados internacionales para esta importante bodega exportadora.

Por su parte, José Bartolucci, quien ha dirigido con gran profesionalismo la Cámara desde el año 2018, aportará su experiencia, ahora desde la vicepresidencia.

Brunela Suriano destacó el gran trabajo realizado por Bartolucci y la comisión que lo acompañó. “Tanto José Bartolucci como su vicepresidente, José Di Marco, han trabajado incansablemente para posicionar a la Cámara, articulando con las Embajadas de los países donde vendemos granel, y logrando incluirla como entidad promocional dentro de Coviar. Estoy muy feliz de que siga acompañándonos, aportando su experiencia y compromiso”, enfatizó.

Y añadió, en relación con las expectativas para su gestión: "Recibo este desafío con mucha responsabilidad y también con entusiasmo. He tenido la oportunidad de trabajar en distintas regiones vitivinícolas del mundo y esa experiencia me permitió valorar aún más el enorme potencial que tiene Argentina. Creo que el vino a granel es un segmento estratégico para nuestro país y que todavía existen grandes oportunidades para seguir creciendo”.

“Mi compromiso será trabajar para fortalecer la Cámara como un espacio de diálogo, innovación y construcción colectiva, impulsando iniciativas que mejoren la competitividad del sector y contribuyan a posicionar al vino argentino como un referente de calidad y confiabilidad en los mercados internacionales. Estoy convencida de que el crecimiento se logra trabajando en conjunto y representando los intereses de toda la cadena con una visión moderna, abierta y de largo plazo", afirmó.

Quiénes son las autoridades del granel

Presidente: Brunela Suriano. JUVIAR SA

Vicepresidente: José Bartolucci. Sul Mineira SA

Secretario: Gustavo Clop. Clop y Clop SH

Tesorero. Agustín Galeano. Galeano & Antonacci SA

Vocal Titular: Gerardo Meli. Héctor Meli SRL

Vocal Suplente: Gonzalo Balada. Kineta SA

Revisor de Cuentas Titular. Pablo Escudero. Mendoza Vineyards & Wines.

Revisor de Cuentas Suplente. Manuel Carbonero. Don Cayetano SA.

Quién es Brunela Suriano

Con una trayectoria que combina experiencia en elaboración de vinos, comercio internacional y desarrollo de mercados para la industria vitivinícola. Inició su carrera profesional en el área de producción y fue el negocio del vino a granel el que le abrió la puerta a una mirada global de la industria vitivinícola.

Ese desafío la impulsó a desarrollar una carrera internacional, trabajando en Australia, Estados Unidos y Francia para una de las compañías vitivinícolas de mayor reconocimiento a nivel mundial. Esta experiencia le permitió conocer diferentes modelos de producción, elaboración y comercialización, adquiriendo una visión integral de la cadena de valor del vino y de las tendencias que hoy marcan los principales mercados internacionales.

En los últimos años orientó su carrera hacia el desarrollo del negocio de vinos a granel, integrando su formación técnica con una sólida visión estratégica y comercial.