Libros: lo que nadie le cuenta a un deportista lesionado y una joven mendocina decidió escribir

Los ligamentos cicatrizan. Los huesos sueldan. Los músculos vuelven a responder. Pero hay una parte de las lesiones que pocas veces se ve: la que ocurre dentro de la cabeza del deportista.

¿Qué pasa cuando el cuerpo obliga a detenerse justo cuando todo parecía empezar? ¿Cómo se convive con el miedo de no volver a ser el mismo? ¿Quién acompaña cuando ya no hay entrenamientos ni partidos, sino rehabilitación, incertidumbre y silencio?

Esas preguntas encontraron respuesta en Paulina Fernández Palermo , una adolescente mendocina que decidió hacer algo poco habitual: escribir sobre aquello que la mayoría prefiere callar.

Estudiante del Departamento de Aplicación Docente (DAD) de la Universidad Nacional de Cuyo y jugadora de hockey sobre patines del Club Godoy Cruz Antonio Tomba, Paulina sufrió una doble fractura de tobillo cuando daba sus primeros pasos en Primera División. Venía de recuperarse de un esguince y soñaba con consolidarse. En un instante, la competencia quedó atrás y comenzó otro partido, mucho más difícil.

De esa experiencia nació Lo que aprendí al frenar , un libro que no habla únicamente de una lesión. Habla del miedo, de la ansiedad, de la frustración, de la identidad que parece perderse cuando un deportista deja de entrenar y también de la importancia del entorno: la familia, los amigos, los entrenadores y los compañeros.

Con una escritura directa, honesta y profundamente sensible, Paulina también pone sobre la mesa un tema del que poco se habla: las frases hechas que suelen recibir los deportistas lesionados. Comentarios pronunciados con la mejor intención que, muchas veces, terminan aumentando la angustia de quien los escucha.

Paulina junto a su mamá Carolina. Paulina Fernández

Aunque la historia transcurre en el hockey sobre patines, el mensaje trasciende cualquier disciplina. El libro interpela a futbolistas, rugbiers, nadadores, atletas y también a quienes, sin practicar deporte, alguna vez sintieron que la vida los obligó a detenerse para empezar de nuevo.

Porque Lo que aprendí al frenar no es un libro sobre una lesión. Es un libro sobre cómo volver a levantarse.

La obra será presentada el próximo 6 de julio a las 20, en la Biblioteca y Mediateca Manuel Belgrano, en Godoy Cruz. La actividad será abierta al público y reunirá a deportistas, entrenadores, familias y lectores que quieran conocer una historia que demuestra que, incluso en los momentos más difíciles, también se puede crecer.