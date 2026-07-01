El enorme elogio de una figura de Inglaterra para Messi tras clasificar a octavos de final del Mundial
Anthony Gordon, figura de Inglaterra, habló de la temporada de Harry Kane y aseguró que solo el capitán argentino estuvo por encima del goleador inglés.
Inglaterra dio vuelta un partido muy complicado frente a República Democrática del Congo, ganó 2-1 y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, una de las frases de la jornada no tuvo como protagonista al seleccionado inglés, sino a Lionel Messi.
Fue Anthony Gordon, una de las figuras de la remontada, quien utilizó al capitán argentino como referencia para dimensionar el extraordinario momento de Harry Kane.
La comparación de Gordon con Messi
El extremo, que ingresó en el segundo tiempo y asistió en los dos goles del temible artillero inglés, habló en la zona mixta una vez consumada la clasificación. Allí dejó una frase que rápidamente se viralizó: "Está teniendo una temporada que solo ha sido superada por Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos".
La declaración llegó después de una noche muy exigente para el equipo de Thomas Tuchel. El conjunto africano se había puesto en ventaja a los 7 minutos gracias a Brian Cipenga y sostuvo la diferencia durante gran parte del encuentro con una gran actuación del arquero Lionel Mpasi, que respondió ante varios intentos de Jude Bellingham, Kane y Marcus Rashford.
Todo cambió en el tramo final. Kane empató de cabeza a los 75 minutos y, a los 86, marcó el 2-1 definitivo con un potente remate que se clavó en un ángulo. En ambas jugadas, el asistidor fue Gordon, decisivo para sellar el pase inglés a la siguiente ronda.
El liderazgo de Harry Kane
Más allá de los goles, Gordon puso el foco en la influencia que Kane ejerce dentro del plantel. "Es increíble estar cerca de él todos los días porque cuando estás junto a alguien de nivel élite, él está en lo más alto del fútbol", afirmó.
Luego explicó por qué considera que el delantero del Bayern Múnich es un ejemplo para sus compañeros. "Cuando estás cerca de alguien así, quieres adoptar tantos hábitos como sea posible y observar todo lo que hace para ver por qué está en ese nivel".
El futbolista también remarcó que el éxito del capitán inglés no responde únicamente a sus condiciones futbolísticas. "No es ninguna casualidad. Es la constancia de todos los días, lo duro que trabaja, cada ejercicio de definición lo hace con pasión, lo hace con seriedad. Nunca, jamás se lo toma a la ligera. Sin duda es una inspiración para todos nosotros", concluyó.
Lo que viene para Inglaterra
Con esta victoria, Inglaterra se instaló en los octavos de final del Mundial, donde enfrentará a México en el estadio Azteca. Kane llega a ese compromiso con cinco goles en el torneo y como una de las grandes figuras de una selección que vuelve a ilusionarse con pelear por el título.