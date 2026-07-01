El enorme elogio de una figura de Inglaterra para Messi tras clasificar a octavos de final del Mundial

Anthony Gordon, figura de Inglaterra, habló de la temporada de Harry Kane y aseguró que solo el capitán argentino estuvo por encima del goleador inglés.

Luego de la clasificación a octavos, el futbolista de Inglaterra explicó por qué considera que solo Lionel Messi supera a Harry Kane.

Inglaterra dio vuelta un partido muy complicado frente a República Democrática del Congo, ganó 2-1 y avanzó a los octavos de final del Mundial 2026. Sin embargo, una de las frases de la jornada no tuvo como protagonista al seleccionado inglés, sino a Lionel Messi.

Fue Anthony Gordon, una de las figuras de la remontada, quien utilizó al capitán argentino como referencia para dimensionar el extraordinario momento de Harry Kane.

La comparación de Gordon con Messi El extremo, que ingresó en el segundo tiempo y asistió en los dos goles del temible artillero inglés, habló en la zona mixta una vez consumada la clasificación. Allí dejó una frase que rápidamente se viralizó: "Está teniendo una temporada que solo ha sido superada por Lionel Messi, el mejor futbolista de todos los tiempos".

"LA TEMPORADA DE HARRY KANE SÓLO ESTÁ SIENDO SUPERADA POR LA DE LIONEL MESSI, EL MEJOR FUTBOLISTA DE TODOS LOS TIEMPOS"



Anthony Gordon



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Mirá los mejores partidos de la #FIFAWorldCup por ESPN, en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/d5RO4qlTzf — SportsCenter (@SC_ESPN) July 1, 2026 La declaración llegó después de una noche muy exigente para el equipo de Thomas Tuchel. El conjunto africano se había puesto en ventaja a los 7 minutos gracias a Brian Cipenga y sostuvo la diferencia durante gran parte del encuentro con una gran actuación del arquero Lionel Mpasi, que respondió ante varios intentos de Jude Bellingham, Kane y Marcus Rashford.

Todo cambió en el tramo final. Kane empató de cabeza a los 75 minutos y, a los 86, marcó el 2-1 definitivo con un potente remate que se clavó en un ángulo. En ambas jugadas, el asistidor fue Gordon, decisivo para sellar el pase inglés a la siguiente ronda.